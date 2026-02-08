「練習試合、日本ハム−阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）

昨オフに伏見とのトレードで阪神から日本ハムへ移籍した島本浩也投手が古巣へあいさつに出向いた。

阪神の練習中にメーン球場で藤川監督のもとへ駆け寄った島本。あいさつをするとガッチリ握手をかわした。

またチームがサブグラウンドでアップしていると、斎藤と一緒に安藤投手コーチのもとへ歩み寄った島本。深々と一礼し、笑みを浮かべながら言葉をかわした。投手陣ともグータッチをかわし、サブグラウンドでは森下とも言葉をかわしていた。

島本と伏見のトレードは１１月１４日に発表された。その後、優勝パレードに参加した際には藤川監督が「今季で退団する選手、原口も来ています。ぜひ沿道からありがとう、おめでとうを言い合いましょう」とファンに呼びかけていた。

１２月の入団会見では指揮官から「今後の野球人生にもいい経験になるし、しっかり頑張ってこい」と言葉をかけられたことを明かしていた島本。「日本ハムでしっかり成績を残したい」と活躍を誓い「日本シリーズで対戦できるように」と力を込めていた。