¡Úµð¿Í¡Û»³¸ý¥ª¡½¥Ê¡¼¤¬Æó·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç·±¼¨¡¡¡ÖÆÍ¤¾å¤²¤ëÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤Ò¤à¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó·³¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢Îý½¬Á°¤ËÁª¼ê¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ·±¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î·±¼¨¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ°æ¡ÊÂöÏ¯¡Ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡Ù¤ò·Ç¤²¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¸À¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÂç¶¥Áè´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÁ´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¼ã¼ê¤â¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¼ã¼ê¤â¤¼¤ÒÆÍ¤¾å¤²¤ëÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬ÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢°ì·³¤ÏÅöÁ³¡¢³èµ¤¤Å¤¯¤·¡¢³èµ¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¼¤ÒÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¸Â³¦ÆÍÇË¤Ç¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÁ°Æü£·Æü¤Ë¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï·±¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£