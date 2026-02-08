◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】初出場の丸山希（北野建設）が合計２６１・８点の３位に入り、日本勢メダル第１号となる銅メダルを獲得した。１回目に９７メートルを飛び３位。２回目も１００メートルのビッグジャンプを決めた。

＊ ＊ ＊

メダルを確定させた丸山を、高梨沙羅（クラレ）と伊藤有希（土屋ホーム）が笑顔で出迎えた。３人は熱い抱擁を交わし、歓喜に酔いしれた。

２大会ぶりのメダルを目指した高梨は１３位。最年長の伊藤は１７位に終わったが、高梨は「希ちゃんのメダルからすごく力をもらいました。幸せな気持ちになれました。私はメダルから遠のいているので『五輪って何だろう』って考えていますが、それを体現してくれるようなジャンプを見ることができて、元気をもらいましたし、勇気をもらいました」と祝福した。

また伊藤も「丸山選手が日本チーム初のメダルを獲得してくれて本当にうれしい。前回の五輪はけがで出られず、すごく悔しい思いをしていたと思うので、彼女にとって最高の五輪になったと思います」と銅メダリストとなった仲間をたたえた。

丸山は「苦労した４年間だったので、ここでまさか初日で取れるとは思っていなかった。ノーマルヒルで銅メダルを取ることができてすごくうれしい」と歓喜した。

女子は今後、１１日（日本時間）の混合団体、１６日（同）の個人ラージヒルで再びメダルに挑戦する。

アンナオディネ・ストレム（ノルウェー）が金メダル。Ｗ杯個人総合を２連覇中の女王ニカ・プレブツ（スロベニア）は２位だった。