超特急ユーキ、メンバーの高校文化祭で見た人気アイドル告白「昔一緒にレッスンしたはず」
【モデルプレス＝2026/02/08】超特急のカイ（小笠原海）とユーキ（村田祐基）が2月6日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ユーキが、カイの高校の文化祭で見た人気アイドルグループのメンバーを明かした。
するとカイは「ユーキさん、ダンス部部長じゃないですか」と口を開き、「俺、リョウガとかと見に行ったじゃん」とリョウガ（船津稜雅）やタクヤ（草川拓弥）らとともにユーキの高校の文化祭に遊びに行ったことがあると回顧。その際、ダンサーで振付師のAkanenによる振り付けとユーキのオリジナルを組み合わせたダンスが「めちゃくちゃカッコよかった」と懐かしそうに振り返った。
◆超特急カイ、ユーキの文化祭でのダンス絶賛「めちゃくちゃカッコよかった」
この日、リスナーから学生時代に全校生徒の前で何かやったことがあるかと尋ねられた2人。芸術に力を入れている高校に通っていたというユーキは、文化祭とは別に行われる全学年がクラスごとにダンスなどのパフォーマンスを発表する“クラスパフォーマンス”で「自分たちで曲選んで、振り作ってっていうのをやってました」と回答した。
◆超特急ユーキ、カイの高校文化祭で見た人気アイドルとは？
また、カイは「僕もやっぱり文化祭です」と口に。高校の同級生でもあるタクヤ、俳優の小西成弥、男子生徒と4人でダンスを披露したそうで、「ユーキとリョウガともう1人・元メンバー、3人来てくれて楽しかった」と話した。当時の高校は「1学年9クラス、A組からI組まであった」とした上で「体育館がパンパンだったよね。あの時の超特急より人気あった」と回顧すると、ユーキは「全然あった。あんなに人集まるんだってぐらい、すごかった」と大いに共感した様子。カイの高校の文化祭では「それこそ俺『高校時代のあーりん見てんだな』と思って」とももいろクローバーZの佐々木彩夏の名前を挙げた。
3月31日〜4月1日の2日間にわたって開催される冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系／毎週月曜深夜0時59分〜）連動LIVEイベントのDAY2に同グループが出演することから、「『あの時見たよ』って言わなきゃ」とカイから語りかけられたユーキは「確かに」と納得しつつも「昔、一緒にレッスンしたはずなのにもう忘れられてるから。リョウガが強すぎて」と笑いながら語っていた。（modelpress編集部）
