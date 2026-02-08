今日8日11時9分、京都地方気象台は「顕著な大雪に関する京都府気象情報」を発表しました。南丹市美山では短い時間に顕著な降雪が観測され、8日夜のはじめ頃にかけて強い雪が続くでしょう。南丹・京丹波では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっており、警戒が必要です。

大規模な交通障害の発生するおそれ

今日8日11時9分、京都地方気象台は「顕著な大雪に関する京都府気象情報」を発表しました。





南丹市美山では、8日11時までの6時間に35センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は8日夜のはじめ頃にかけて続く見込みです。南丹・京丹波ではでは、短時間の大雪に伴って路面状況が急速に悪化し、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。大雪に厳重に警戒してください。

「顕著な大雪に関する気象情報」とは

「顕著な大雪に関する気象情報」とは、短時間に顕著な降雪が観測され、重大な災害の発生する可能性が高まり、今後も強い雪が降り続くと見込まれる場合に、「短時間の大雪に対して一層の警戒を呼びかける情報」として気象台が発表するものです。

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

情報が発表された地域では、大規模な車両渋滞、滞留が発生するおそれが切迫しています。外出の予定を変更するなど、車の運転は控えましょう。



やむを得ず車を運転していて、雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。