不幸なことが起きると、占いに頼りたくなることも。とはいえ、限度がありますよね……。今回は、占いにハマっている義母に大金を請求された人のエピソードをご紹介します。

私、見える人なんです

「怪しげな占いにハマっている義母。子どもが大きな病気をしたことをきっかけに、どんどんのめり込むようになっていきました。

『孫が病気なのは嫁の先祖が祟りを起こしているせい！』『占い師さんに50万払えば、祟りを鎮めてくださるから！』『嫁の家系の責任なんだから、お金は嫁側が払いなさい！』などと言ってきて、さすがに呆れました……。

実家の母に相談したら、義母と直接話してくれました。母は『実は私、見える人なんです』と、突然のスピ発言。『原因は〇〇さん（夫）の不倫ですね』『相手の女の邪気のせいで家族が不幸になっているようです』と、以前から相談していた夫の不倫を義母の前で暴露。『不倫なんてするわけない』と否定する義母でしたが、後日、『探偵を雇って調べてもらいました』と証拠の写真を渡したら唖然としていました。

私はもう夫とは離婚するつもりでいたので、母に好き勝手やってもらいました（笑）。母はスピリチュアルとはまったくの無縁だし、義母の発言には『先祖が可愛い孫を不幸にするわけないでしょ』って呆れていましたね。義母は母の嘘の透視に感銘を受けたらしく、ひそかに崇拝しているのだとか（笑）。何でも簡単に信じすぎ……。離婚も無事成立し、こんな義母とも縁が切れてよかったなと思いました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 先祖のせいにされたり大金を請求されたり、もう勘弁してほしいですね……。スピリチュアルにハマっている人には、別のスピリチュアルで対抗すれば話を聞いてくれることも？ 義母を信じ込ませたお母さんの演技力がすごいです……！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。