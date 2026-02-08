気象庁によりますと、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？８日（日）～１０日（火）関東甲信地方の雪雨シミュレーション

このため、関東甲信地方では広い範囲で雪が降り、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となっている所があります。

きょう（８日）は強い冬型の配置が続き、関東地方南部から伊豆諸島を気圧の谷が南下する見込みです。関東甲信地方では９日昼前にかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。

８日（日）

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地４０センチ

関東地方北部の平地７センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて１０センチ

関東地方南部の平地８センチ

伊豆諸島５センチ

甲信地方４０センチでしょう。



上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。

８日（日）午後は？

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ３０センチ

甲信地方 ２０センチ



が予想されています。



上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。

９日（月）

９日（月）午後

１０日（火）

１０日（火）午後

８日（日）～１０日（火）の１時間ごとの雪雨シミュレーション

シミュレーション（GSM）では、９日にかけて関東甲信に雪雲や雨雲があります。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。