岡山の法政大2年生MF小倉幸成がJ1開幕スタメン!! 特別指定で異例の背番号5
ファジアーノ岡山は8日、敵地でJ1百年構想リーグWEST第1節のアビスパ福岡戦を行う。午後1時のキックオフを前に先発メンバーが発表され、法政大2年生でU-21日本代表のMF小倉幸成が開幕先発入りを果たした。
小倉は鹿島アントラーズの育成組織から法政大へ進学し、昨年はU-20ワールドカップで3試合1得点を記録。今年1月のU23アジアカップでは全6試合に出場し、決勝では2ゴールを奪って優勝に大きく貢献した。
1月30日に2028年1月からの岡山加入内定が発表されると、今月には特別指定選手に認定されて今季からJリーグなどの公式戦への出場が可能となった。特別指定選手としては異例の1桁ナンバーとして背番号5に決まったなか、いきなり開幕節のスターティングメンバー入りを果たした。
なお福岡では神奈川大3年生で27年加入内定のMF前田快がベンチ入りしている。U-21日本代表FW道脇豊(←ベフェレン/ベルギー)もベンチスタートとなった。
