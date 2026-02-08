妻よりも愛情を感じている？男性が不倫にハマってしまう「理由」
不倫をする男性の中には冷静な判断ができなくなるほど不倫相手の女性にのめり込んでしまうことも。
そこで今回は、そんな風に男性が不倫にハマってしまう「理由」を紹介します。
妻よりも不倫相手の女性が自分を愛してくれるように感じたから
不倫にハマってしまう男性は、不倫相手の女性と自分の妻を心のどこかで比較しているもの。
そして、不倫相手の女性の方が妻よりも自分を愛してくれるように感じてしまったのでしょう。
たしかに人は自分に愛情を向けてくれる人のことを好きになってしまうものですが、不倫にどっぷりハマってしまったことで男性はそんな盲目状態になっていると考えられます。
不倫相手の女性が自分のことを一番理解してくれる気がするから
不倫にハマってしまう男性は、相手の女性が自分のことを一番理解してくれるという錯覚を起こしているもの。
たしかに男心を理解してくれる女性に惹かれてしまうのは仕方ないところですが、相手の女性は「自分をわかってほしい」という男性の承認欲求を巧みに突いて心を掴みにきているだけでしょうし、何かしら見返りがあるからそうしているだけでしょう。
特に妻からあまり褒めてもらえない、普段から妻にネチネチ嫌味を言われているような男性はそういう女性に夢中になってしまいやすいところがあります。
今回紹介したように妻とのコミュニケーションがうまく取れていない男性ほど、不倫にハマってしまいやすいとも言えるので、夫が不倫に走るようなことのないよう夫婦間のコミュニケーションを大事にしていきましょうね。
