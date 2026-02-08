ミラノ・コルティナ五輪は第３日目の競技が行われる。本格スタートとなった２日目にはノルディックスキー・ジャンプの女子ノーマルヒルで丸山希（北野建設）が銅メダル、スノーボードの男子ビッグエアで木村葵来（紫スポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得。３人に続くメダルラッシュが期待される。

＊ ＊ ＊

３日間で争うフィギュアスケート団体は、最終日を迎える。前回大会銀メダルの日本は、ペアと男女フリーを残して首位の米国を５点差で追う２位につける。

ショートプログラムでは女子の坂本花織（シスメックス）、男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が活躍しており、フリーでも力を結集したい（日本時間９日午前３時３０分頃〜、ＮＨＫ・Ｅテレ）。

スノーボードでは、女子パラレル大回転に昨年の世界選手権２位、昨季のＷ杯アルペン種目で総合優勝の２２歳・三木つばき（浜松いわた信用金庫）が登場。７大会連続出場で今季限りでの引退を表明している４２歳の竹内智香（広島ガス）も注目される（日本時間８日午後５時頃〜、ＮＨＫ総合）。

女子ビッグエア予選は前回銅メダルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）らが出場（日本時間９日午前３時３０分頃〜、テレビ朝日系列、ＮＨＫ ＢＳ）。スピードスケートの男子５０００メートルには佐々木翔夢（明大）が登場する（日本時間９日午前０時頃〜）。