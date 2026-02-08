ＪＲＡは雪の影響で８日に行われる予定だった東京競馬と京都競馬の開催中止を発表した。東京競馬は１０日（火）、京都競馬は９日（月）に代替競馬がそれぞれ行われるため、ＪＲＡでは異例の４日連続開催となった。

今回は土曜に東京（８Ｒ以降は中止）＆京都＆小倉の３場を開催するが、それ以降は日曜に小倉、月曜に京都、火曜に東京と１場ずつの開催となる。雪の影響によるＪＲＡの４日連続開催は、２０１４年２月１５〜１８日以来、１２年ぶり。当時は東京競馬場が積雪の影響で週末の開催ができなかったため、１５日（土）、１６日（日）に京都＆小倉開催、１７日（月）、１８日（火）に東京開催がそれぞれ行われた。なお、東京は前週の８日（土）、９日（日）に続き、４日連続の開催中止だった。

ＪＲＡでは珍しい４日連続の開催にＳＮＳでは「除雪と馬の陣営のこと考えたらまぁ、そうなるか」「きっと荒れまくる」「関係者大変」「４日連続開催爆誕」「前向きに考えて行こう」「これ以上のトラブルが起きませんように」「珍しくね？」「関係者の皆さんお疲れ様です」「できれば木・金・土・日の４日連続開催にしてほしかった」「連続４日開催になるのはキツいっす」「ＪＲＡが火曜日に競馬するなんて珍しいな」「代替開催日には注意しないとな」「代替開催とはまた難儀な」「馬場傾向ってどう出るんだろ」などの反応が寄せられている。