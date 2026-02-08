Sophià la Modeのデビューワンマンライブが、2026年2月6日（金）新宿ReNYにて開催された。

19:00の開演後、場内が暗転すると鳴り響いたのは、クラシックの名曲「威風堂々」を大胆にフィーチャーしたOverture。壮大かつギミック満載のダイナミックチューンが、観客の期待感を一気に最高潮へと引き上げる。

そのOvertureからシームレスに繋がる形で、デビュー曲「Sophià la Mode」がスタートした。グループ名を冠した楽曲で堂々たる第一歩を刻み、続いて披露されたのは「バタフライエフェクト」。キラキラとしたビートに、エモーション漂う邦ロックの質感を纏った一曲で、Sophià la Modeの“感情を動かす表現力”を早くも強く印象付ける。中盤には和のニュアンスとロック＆キラキラサウンドが融合した楽曲「絶対的チャンス」では、鋭い照明演出が重なりグループの芯の強さが提示された。さらに「イチニーサンダー」では、赤を基調とした照明の中、観客のクラップとコールが一体となり、会場の熱量は最高潮へ。

本編ラストを飾った「恋フィクション」では、エモーショナルな旋律と繊細な表現が際立ち、Sophià la Modeが描く“物語性”を鮮明に印象付けた。その後、再登場したアンコールでは再び「Sophià la Mode」が披露され、デビューライブにふさわしい高揚感の中、記念すべき一夜を締めくくった。

新宿ReNYで刻まれたこのステージは、Sophià la Modeの確かなスタートを告げる、象徴的なデビューライブとなった。

Sophià la Mode（ソフィアラモード）