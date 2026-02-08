グラビアオーディション「ミスEXMAX！2024」「ミスFLASH2025」の2冠に輝いた現役グラビアアイドルの丸山りささんは、3歳で英語のペーパーバックを何冊も暗唱し、小学4年生で英検2級に合格した。小学生時代にIQ157を記録し、幼少期は天才キッズとしてテレビ番組などメディアに多数出演した経歴を持つ。

勉強一筋だったという丸山さんだが、あるときアイドルのオーディションを受けることに。彼女に会いに東京から名古屋までやってくる東大生も出現するなど、危うい"年上キラー"ぶりについても聞いた。



小学生の時にはIQ157、小4で英検2級も取得

――丸山さんは幼少期からIQが高かったそうですね。

丸山りささん（以下、丸山） 小学生の時にはIQが157ありました。幼児教育で有名な教室に通っていたんですが、3歳の時には、英語のペーパーバックを何冊も暗唱できました。1歳で「Apple」とか英語をしゃべって、2歳の時には九九も言えたそうです。

小学校の頃には塾にも行っていて、小4で英検2級も取りました。塾では岐阜高校という岐阜で一番偏差値の高い高校の子たちとセンター試験の英語の勉強もしてましたね。中学生の時には、約1万人が参加する「岐阜新聞テスト」でほぼ満点を取ったこともあります。

――えっ、小学校の時点で大学受験レベルの英語ができていたんですか？

丸山 センター試験ぐらいはできる状態でした。

――すごい……。幼少期に自分は頭がいい、周囲と違うという自覚はありましたか。

丸山 全然普通だと思っていました。ただ幼稚園がインターナショナルスクールだったんですけれど、私が頭がいいという噂を聞きつけて、大学教授が「研究材料にしたい」と観察しに来るようになったんです。周りの子はそれが嫉妬だったのか嫌だったみたいで、上履きを隠されたことがありました。

近所のおばあさんに「あんた、東大に行ったりしないわよね？」と言われ…

――小学校時代には、天才キッズとしてテレビに出たそうですね。

丸山 はい。和田アキ子さんの番組でした。500冊の本がテーブルに並べられていて、その本のどれを選んでも内容を言えます、というのをやりました。テレビ以外にも天才キッズとして雑誌など色々出ていました。

――テレビに出ると地元の岐阜では有名人になったんじゃないですか？

丸山 近所の人は私について「頭のいい子」という認識をしていたみたいです。中学生の頃に歩いてたら近所のおばあさんに「あんた、東大に行ったりしないわよね？」とか言われました。ちょっとした嫌味だったと思います。

――小学生時代は1日どのくらいの時間、勉強していたのでしょうか？

丸山 中学受験をしようとして、その頃は毎日0時まで勉強をしてました。でも喘息の発作が出ちゃったんです。その時にお母さんから「健康が一番大事だから、もう勉強やめよう」と言われました。それで中学受験は諦めました。

「胸が大きくて声が高いのもあって…」ぶりっ子と勘違いされた子ども時代

――親に勉強を止められる子どもがいるのですね。小学校時代は、友達関係はどうだったんでしょう。

丸山 友達は普通にいたんですけど、私ってぶりっ子と思われがちで。胸が大きくて声が高いのもあって、周りの女の子になぜか怖がられるんです。クラスの女の子みんなが狙っている男の子がいたんですけど、その子は私のことが好きだったので、いじわるをされたり。

中学生や高校の時も授業中に「○○くんとしゃべるな」と書かれた手紙が回ってきたり、男子と話していると「りさちゃんに取られる！」と女の子が飛んできたりしたこともありました。

でも本当は、私は女性に対して優しくできていると思うんです。好きな男性に対しては、よく分からない行動に出ちゃうことがありますけど（笑）。

――周りの女性を警戒させるタイプなんでしょうか。学生の頃は、男性が近寄ってくるなという感覚はあったんですか。

丸山 小学校の先生が私にものすごく良くしてくれて、ハンカチをくれたりしました。中学生の時も私を気に入ってくれた先生がいて。お世話になったので、ネクタイを買ってプレゼントしたこともありました。

私って人に物をプレゼントする癖があるんですよ。別に何の見返りも期待していないんですけれど、何も渡さないことが自分の中ですごく気持ち悪くて。

中学時代や高校時代には、塾の先生が私が勉強しているカフェにご好意で教えに来てくれたり。通っていた塾にAKB48グループや坂道グループが好きな先生が何人かいて、その先生たちに好きになってもらいたくて、当時のメンバーの名前を全員分、覚えたこともあります。

東大生から「君はかわいいから、岐阜にいたらもったいない」と…芸能界に興味をもった“きっかけ”

――そこからアイドルに興味をもったそうですが、そもそも芸能界に興味はあったんですか？

丸山 なかったです。私、根拠のない自信をあまり持たないタイプなんです。母方の親戚に、昭和のアイドルとして活躍した岡田奈々さんがいるんです。

母からは「岡田奈々さんくらい綺麗じゃないと芸能界で食べてなんていけない」と小さい頃から言われていたので、その基準で生きていたんですよ。実際に岡田さんにはお会いしたことはないんですが。

――そもそも芸能人になる基準が自分の中で高かったんですね。

丸山 そうなんです。家庭教師に「かわいい」「アイドルになった方がいい」とか言われても、そもそも芸能人というのはすごい人がなるものだと思っていたので、目指そうと思ったこともなかったんです。

――それなのになぜ、芸能界を目指すことになったのでしょうか。

丸山 高校時代に難病を発症したので大学受験は浪人して、浪人中は家庭教師の先生に勉強を教えてもらっていたんですが、ママがテレビに出ていた東大生を見て「こんな人が家庭教師だったら良かったのに」と言っていたので、その人のSNSをフォローしてみたんです。

そうしたら「僕の親友があなたの高校の人なんだよ」とDMで話しかけてきて。その人は東大生なので東京に住んでいるんですけど、推しているアイドルに私が似てるからといって、名古屋に新幹線で会いに来て、私の家庭教師になってくれたんです。

その東大生から「君はかわいいから、岐阜にいたらもったいない。オーディションを受けたら」と言われて、アイドルのオーディションを受けたこともありました。書類審査は通過したんですけど、私はもう勉強にしか興味がなかったから、2次審査には行かなくて。でもそれがきっかけで、芸能界に興味を持つようになりました。

