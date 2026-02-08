【大雪警報】神奈川県・平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市などに発表 8日11:28時点
気象台は、午前11時28分に、大雪警報を平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】神奈川県・平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市などに発表 8日11:28時点
神奈川県では、8日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■相模原市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■平塚市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■小田原市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■茅ヶ崎市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■秦野市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■厚木市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■大和市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■伊勢原市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■海老名市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■座間市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■南足柄市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■綾瀬市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■寒川町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■大磯町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■二宮町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■中井町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■大井町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■松田町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■山北町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■開成町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■箱根町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■真鶴町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■湯河原町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■愛川町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■清川村
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm