気象台は、午前11時28分に、大雪警報を平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町に発表しました。

神奈川県では、8日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■相模原市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■平塚市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■藤沢市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■小田原市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■茅ヶ崎市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■秦野市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■厚木市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■大和市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■伊勢原市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■海老名市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■座間市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■南足柄市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■綾瀬市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■寒川町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■大磯町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■二宮町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■中井町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■大井町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■松田町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■山北町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■開成町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■箱根町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■真鶴町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■湯河原町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■愛川町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■清川村
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm