〈「脳が全然動いてない」「脳梗塞かもしれない」高1で“10万人に1人の難病”に…偏差値70超え“秀才グラドル”が明かす、病気が発覚した経緯〉から続く

幼少期はIQ157の天才キッズとしてテレビ出演を果たし、その後10万人に1人という難病「脳動静脈奇形」にかかったグラビアアイドルの丸山りささん。

【衝撃画像】「私は胸が大きいから、ぶりっ子と思われて…」グラビア女王・丸山りささんの“大胆すぎるグラビア写真”を見る（写真多数）

グラビアオーディション「ミスEXMAX！2024」「ミスFLASH2025」の2冠に輝き、一躍注目を集めた丸山さんだが、グランプリ獲得のために作戦をたて、ファンから3000万円以上の課金を受けたという。大金が飛び交う、知られざるグラビアオーディションの裏側について聞いた。（全3回の3回目／1回目から読む）



グラビアアイドルの丸山りささん ©文藝春秋

◆◆◆

「ファンの方にお金を使ってもらった額でグランプリが決まる」グラビアオーディションの仕組み

――丸山さんは「ミスEXMAX！2024」「ミスFLASH2025」と立て続けにグランプリを獲得したことでグラビアファンや関係者の間で話題となりました。こうしたミスコンは「サバイバルオーディション」と言われ、端的にいえばファンの方にお金を使ってもらった額でグランプリが決まります。

丸山りささん（以下、丸山） 普通はそうなんですが、「ミスEXMAX」に関しては、“石油王”と言われる、1人で多額のお金を使うファンがいる人を勝たせないシステムになっていて。撮影会の集客で1位を取らないとグランプリになれない仕組みになっているんです。私は撮影会で一番ファンを集められたので、グランプリになることができました。

――ファンの方には全体でどのくらいのお金を使ってもらった感じなんでしょうか。

丸山 大体400万〜500万円ほど応援してもらったと聞いています。ミスEXMAXでグランプリを獲得した後に、応援してくれたファンの方から「人を集めるのが得意なんだから、課金額最高の『ミスFLASH』にも出てみない？」と言われたんです。

――課金額最高とはすごいですね（笑）。先に言ってしまうと、丸山さんは「ミスFLASH2025」でグランプリを獲得するんですよね。

丸山 ミスFLASHは毎年グランプリが3人選ばれるんですが、ファイナリストの中には、1人で数千万円を出す“石油王”がついている子もいました。私のファンの中には“石油王”はいなかったんですが、ファンを増やすために私服や水着の撮影会を330日開催したり、戦略を立てたりして、結果グランプリを取ることができました。

課金額は3000万円以上…「ミスFLASH2025」でグランプリを獲得した“戦略”

――どんな戦略をとったんですか。

丸山 グランプリは読者投票、撮影会の集客、ライブ配信のポイント、オンラインくじ、SNS審査などで決まるんですが、ライブ配信の際には、女の子に毎日配信で数十万円ずつ投げ続ける“石油王”がいたんです。

その石油王と真っ向から戦っちゃうと負けると思ったので、ファンの方に「もう配信でお金を投げるのはやめよう」と伝えて、その分、グッズと雑誌を買ってもらうことにしたんです。

――どのくらいのお金が動いたんでしょうか？

丸山 3000万円以上と聞いています。本当に多くの方に応援していただきました。

――田舎だったら新築一戸建てが買えますね。いくらファンとはいえ、そんなに大金を使ってくれるものなんでしょうか。

丸山 私はグッズや雑誌を購入してくれた方に、自主的に個別撮影会の券をつけたんです。なので、普段から私の個別撮影会に来てくれているファンの人にとっては、撮影会の料金を先払いしているような感じになります。そうしたら、参加してくれた人がたくさんいて、2週間で雑誌が1万1000冊売れたんです。

「一緒に温泉旅行に行ってくれますか？」とDMが…チームの団結力が高まるきっかけとなった“妨害行為”

――ファンは多くのお金を払うわけですし、体の関係とかを求めてくる人もいそうですよね。

丸山 ああ、確かに。私の場合、本気のアプローチはなかったのですが、妨害行為のようなものはありました。オーディションの最終日に知らないアカウントから「最終日にいくら出したら、一緒に温泉旅行に行ってくれますか？」とDMが来たんです。

これは本当に私と温泉に行きたいわけではなく、ライバルチームが私のファンの予算を探ろうとしているのかな、と思いました。もし私が「行く」と答えたら、それをスクショで晒して悪い噂を流し、脱落させようとしているんじゃないかと。

そのことをファンの皆さんに伝えたら、むしろチームの団結力が高まったので、結果的には良かったですけど。

――しかし、それだけやってグランプリを取れなかったらきついですね。

丸山 そうです。だから絶対に取るつもりでやっていたんですけど、正直不安でした。ライバルの子の配信で、毎日100万円がバンバン使われているのを見てますし。ライバルチームに「1億円でも投げる」と言うお金持ちの方がいて、悩んだこともあったんです。

なので私を応援してくれるファンの方と、深夜にZoomで作戦会議をして。統計学をフル活用して、ライバルのポイントを日々逆算していました。それで、どのくらいの額を使えば、グランプリを獲れるかわかったんです。

――選挙でいう票読みですね。AKB48の総選挙を取材した時も、有力アイドルにはそういう計算ができる人がいました。

丸山 そうなんです。サバイバルオーディションでは最終日にドカンと積んで、後続を一気に引き離すという作戦もありますよね。

「いろいろ作戦をまとめて送ったんです」丸山さんのアドバイスを実践した子もグランプリを獲得

――グランプリになれたことで、見返りとなるような成果はありましたか？

丸山 グランプリになれたことで、「FLASH」「EXMAX！」「EXMAX！DELUXE」の表紙にもなれましたし、その後も「週刊プレイボーイ」や「SPA!」に撮り下ろしグラビアが掲載されました。

その他の雑誌にも色々と掲載していただき、応援してくださっている方、関係者の皆さん全てに感謝しています。

――丸山さんからサバイバルオーディションのアドバイスを欲しいと思うグラドルの子はいっぱいいそうです。

丸山 実はもう作戦をアドバイスして、グランプリをとった子もいるんです。

あとは、私の撮影会に来たファンの方から「応援している子がサバイバルオーディションに出ているんだけど、どうすればいい？」と質問されたので、いろいろ作戦をまとめて送ったんです。それを実践してくれた子もサバイバルオーディションで勝ちました。

撮影会での心得を発信した有料のnoteが好評

――丸山さんは撮影会のノウハウを販売したこともあるんですよね。

丸山 撮影会での心得みたいなものを有料のnoteで出したところ、想像以上に沢山の方に読んでいただけました。モデルをどう撮れば綺麗に撮影できるのか、モデルにどう指示を出したらいいのか、あとはストロボを強くたかないでほしいという話もいれました。

私、撮影会でのストロボで目が悪くなっちゃったんですよ。涙が止まらなくなってしまう日もあって。多くのモデルの方が困っているので、ストロボをバチバチたいちゃいけないってことはもっと知ってほしいなと思います。

――グラビアでは現在活躍されていますが、今後、やりたいことはありますか。

丸山 雑誌のグラビアにはもっと出たいですし、表紙にもなりたいです。あと、紙の写真集はまだ出したことがないので、出版社さんからお声がけいただけたら嬉しいです。

グラビア以外だと、テレビのクイズ番組に出たいですし、自分で本を出したいと思っています。

（徳重 龍徳）