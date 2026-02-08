バレンタインで悩む人に朗報、“材料2つで作る”「オレオクランチリボンチョコ」が簡単＆かわいすぎる
バレンタインに悩む人に朗報。材料2つで作る「オレオクランチリボンチョコ」のレシピがTikTokに投稿され、動画再生308万回以上、10万8000「いいね！」が付く話題となっている（6日午後5時時点）。
【写真一覧】「簡単なのにめっちゃ美味しくてかわいすぎる」ハートリボンチョコの作り方
「簡単かわいいお菓子」をSNSで発信しているSachiさん（@sachi.cafe）が、「簡単で美味しいオレオクランチリボンチョコを作ろう！バレンタインにぴったりの可愛いお菓子です」「簡単なのにめっちゃ美味しくてかわいすぎる」と紹介した作り方は、以下の通り。
【材料】
チョコレート、オレオまたはノアール
【作り方】
1：100円ショップ・セリアのリボン型の型にチョコレートを底の部分だけ流し入れ、約5分冷蔵庫で冷やす
2：「1」にビスケットのオレオ、またはノアールを割って入れる
3：「2」の上からチョコレートを流し入れ、冷蔵庫でしっかり固まるまで冷やせば完成
ユーザーからの「大体何個くらい作れましたか」との質問にSachiさんは、「板チョコ2枚で3個作れます」と返答。「ノアールどれくらい使いましたか？」との質問には、「1枚を5〜6等分で、失敗含めて4枚くらい使いました！ぼろぼろになったやつは食べました」と返答していた。
このほか「とても美味しそう」「綺麗すぎる…！」「かわいい 中にサクサクのクッキーとか最高」「簡単そうだし可愛いし試してみます」などの称賛の声も集まっている。
【写真一覧】「簡単なのにめっちゃ美味しくてかわいすぎる」ハートリボンチョコの作り方
「簡単かわいいお菓子」をSNSで発信しているSachiさん（@sachi.cafe）が、「簡単で美味しいオレオクランチリボンチョコを作ろう！バレンタインにぴったりの可愛いお菓子です」「簡単なのにめっちゃ美味しくてかわいすぎる」と紹介した作り方は、以下の通り。
チョコレート、オレオまたはノアール
【作り方】
1：100円ショップ・セリアのリボン型の型にチョコレートを底の部分だけ流し入れ、約5分冷蔵庫で冷やす
2：「1」にビスケットのオレオ、またはノアールを割って入れる
3：「2」の上からチョコレートを流し入れ、冷蔵庫でしっかり固まるまで冷やせば完成
ユーザーからの「大体何個くらい作れましたか」との質問にSachiさんは、「板チョコ2枚で3個作れます」と返答。「ノアールどれくらい使いましたか？」との質問には、「1枚を5〜6等分で、失敗含めて4枚くらい使いました！ぼろぼろになったやつは食べました」と返答していた。
このほか「とても美味しそう」「綺麗すぎる…！」「かわいい 中にサクサクのクッキーとか最高」「簡単そうだし可愛いし試してみます」などの称賛の声も集まっている。