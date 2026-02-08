『シニア犬』が異常な食欲を見せる5つの理由

年齢を重ねると、体の変化にともなって食欲の感じ方や食べ方にも変化が現れます。

「たくさん食べる＝元気」と思いがちですが、シニア犬の“異常な食欲”には、体の不調や病気が隠れていることもあります。ここでは、愛犬がいつもより食べたがるときに考えられる主な原因を紹介します。

1.栄養の吸収力が落ちている

加齢により消化器官の働きが弱まると、食べた栄養をしっかり吸収できなくなります。そのため、体が「もっと食べてエネルギーを補いたい」と感じて食欲が増してしまうのです。

もし食べても体重が減る、便がゆるいなどのサインがあれば、腸の吸収機能が低下している可能性があります。

2.ホルモンバランスの乱れ

クッシング症候群（副腎皮質機能亢進症）や甲状腺機能低下症では、ホルモン分泌の乱れにより異常な食欲が出ることがあります。

同時に、「多飲多尿」「お腹の膨らみ」「被毛の変化」などの症状が現れることも。シニア期でこうした変化が見られる場合は、早めの血液検査が安心です。

3.認知機能の低下による混乱

シニア犬では、脳の老化によって食事をしたことを忘れてしまったり、満腹感を感じにくくなることがあります。

「さっき食べたのにまた要求する」「落ち着かずウロウロする」といった行動は、犬の認知症（認知機能不全症候群）の初期サインかもしれません。叱らずに、優しく声をかけて落ち着かせてあげましょう。

4.糖尿病や腎臓病などの病気

糖尿病の場合、食べても体内でうまくエネルギーが使えず、常に空腹を感じてしまいます。

食欲の変化に加えて「水をよく飲む」「尿が多い」「体重が減る」などが見られるときは、必ず病院を受診しましょう。

5.習慣・クセとしての“食べたがり”

長年の生活リズムで「この時間＝おやつの時間」と覚えている場合や、飼い主の食事中に“もらえる”と期待しているケースもあります。

この場合は体調の異常ではなく、習慣的な要求です。スケジュールを見直し、間食を減らすなどのルールづくりをしてあげましょう。

注意が必要なサイン

シニア犬の食欲が増えているとき、単なる「元気の証拠」なのか、それとも病気のサインなのかを見極めることが大切です。

以下のような変化が見られる場合は、体の中で異常が起きている可能性があります。

食べても体重が減っていく

一見しっかり食べているのに体重が減る場合、糖尿病や消化吸収の低下、甲状腺の異常などが考えられます。栄養がうまく吸収・利用できていないサインのひとつです。

水をがぶ飲みする・尿の量が増える

多飲多尿は、糖尿病やクッシング症候群、腎臓病の代表的な症状です。「飲む量が増えた」「トイレが異常に多い」と感じたら、できるだけ早く獣医師の診察を受けましょう。

被毛や皮膚に変化が出てきた

ホルモンバランスの乱れによって、毛が薄くなったり、皮膚がベタつく・フケが出るなどの変化が見られることがあります。とくにお腹まわりの毛が薄くなる場合は、内分泌系の疾患が関係している可能性があります。

元気や動きが落ちる

「食べているのに元気がない」「寝てばかりいる」場合は、内臓の病気や慢性的な痛みを隠していることもあります。シニア犬は不調を表に出しにくいため、普段との“テンションの差”に注目しましょう。

嘔吐や下痢が続く

食べすぎによる一時的なものではなく、数日続く場合は消化器疾患や感染症、代謝異常などが疑われます。脱水や栄養不足に発展することもあるため、早めの受診が安心です。

まとめ

シニア犬の「食欲が旺盛」は一見元気な印象ですが、体の中で何か変化が起きているサインかもしれません。大切なのは、“食べたい理由”を見極めること。

年齢を重ねても健やかに過ごせるよう、愛犬の小さな変化を見逃さず、必要に応じて獣医師に相談してあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)