昼飲みも大歓迎　新小岩の手打ちそば屋で味わう、粋な蕎麦前と香り高い〆そば

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新小岩の蕎麦店『手打ちそば一刻庵』です。

旨みが溶け出したのど越し抜群の手打ち蕎麦で〆

江戸時代から続き、いまもなお、大人の心を掴んで離さない“蕎麦前”。敷居が高いようで、踏み込んでしまえばなんとも懐の深い文化である。

守るべきは、「軽く飲んで、締めの蕎麦を食べたら、長居せずにさっと店を出る」くらい。

あとは自分好みの蕎麦前作法を模索するのが粋なのである。さらに、昼飲みが歓迎されるのも大きな魅力。むしろ昼下がりにひとり蕎麦屋飲み、なんてよっぽど粋にすら感じられる。

「昼から飲みに来られる方も多いですよ。常連さんだと週2〜3回はいらっしゃいます」。

新小岩に店を構える『一刻庵』もまた、そんな粋な蕎麦前を堪能できる名店。供される多くの肴は、蕎麦の実やツユを用いており、まるで〆へのレールが敷かれているような安心感。さっそく各駅電車に乗り、ゆったりと美酒を味わう旅に出てみる。

鴨のつくね串（1本）250円、ゆばさし900円

『手打ちそば 一刻庵』（手前）鴨のつくね串（1本） 250円 ※注文は2本〜 （奥）ゆばさし 900円 じわりと溶けるゆばさしは京都真如寺、鴨のつくね串は鴨南と同じ農家のもの

まずはとろけるようなゆばさしを本枯れ節と、亀節を使用した香り高い蕎麦ツユ、摺りたてのワサビでペロリ。さらに、山形県産蔵王鴨肉の串の甘いタレで、辛口の「日高見」をクイッ。スッキリとした味わいと、鴨肉の旨みを堪能し、移り変わる口内の景色を楽しむ。

〆は「イベリコ豚の肉そば」。豚の甘い脂とツユがジワリと温めてくれる。のど越しを重視し、硬めに茹で上げた二八蕎麦を啜れば、蕎麦とさわやかな柚子の香りが心地よい。

約1時間の小旅行を終え店をあとにする。駅までの15分の帰路をほろ酔いで歩けば、「もう一杯いっちゃおうか」なんて。気ままに楽しめる蕎麦前の粋に、また甘えてしまいたくなる。

『手打ちそば 一刻庵』店主 鈴木勝博さん

店主：鈴木勝博さん「香り高い蕎麦は伸びてしまう前に楽しんでください！」

『手打ちそば 一刻庵』

新小岩『手打ちそば一刻庵』

［店名］『手打ちそば一刻庵』

［住所］東京都葛飾区東新小岩7-25-16

［電話］03-5654-6159

［営業時間］11時半〜14時（13時45分LO）、17時半〜20時半（19時50分LO）

［休日］水（不定休）、木

［交通］JR総武線新小岩駅北口から徒歩15分、京成バス東須磨橋バス停下車徒歩1分

※画像ギャラリーでは、茄子と鴨がふんだんにのった冷やしそば「冷南」の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

撮影／小島昇、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】イベリコ豚がどどん！ 三つ葉・ネギ・柚子で変化をつける「イベリコ豚の肉そば」（6枚）