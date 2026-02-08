主演の演技が光っていると思う「2026年冬ドラマ」ランキング！ 『豊臣兄弟！』などを抑えた1位は？
物語の核を担う主演俳優の演技は、作品の印象を大きく左右するもの。2026年冬ドラマでも、ストーリーの魅力を何倍にも引き上げてくれる演技力が光っています。
All About ニュース編集部は1月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「主演の演技が光っていると思う2026年冬ドラマ」ランキングを紹介します！
同率2位、1つ目は鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』（TBS系）です。鈴木さんは平凡な日常を過ごすパティシエ・早瀬陸と、悪徳刑事・儀堂歩の二役を演じます。
SNSでも鈴木さんの演技が大絶賛。本物の儀堂、儀堂に成り変わる早瀬、素の状態の早瀬を、しゃべり方や表情などを変えながら巧みに演じ分けています。
回答者からは「難しい役どころを見事に演じている」（40代女性／東京都）、「脇を固める演技派俳優の中でも主演の演技が1番光っていました」（30代女性／青森県）、「表情ひとつとっても緊迫感が伝わってくる演技だから」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
同率2位、2つ目はNHK大河ドラマ『豊富兄弟！』です。仲野太賀さんが主演を務め、天下一の補佐役と称された豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を演じます。
仲野さんは過去に『天地人』（2009年）、『江〜姫たちの戦国』（2011年）、『八重の桜』（2013年）、『いだてん〜東京オリムピック噺〜』（2019年）など、数多くの大河ドラマ出演経験がある実力派。兄弟の絆や戦国時代のサクセスストーリーを繊細に描きます。
回答コメントでは「どの俳優もはまり役に見えるので」（40代女性／兵庫県）、「必死さの伝わる演技が良い」（50代男性／埼玉県）、「主演の仲野太賀さんの喜怒哀楽の演技力にますます期待が高まります」（50代女性／島根県）などの声が集まりました。
1位にランクインしたのは、橋本環奈さん主演の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）です。親友の死をきっかけに脳神経外科医となった元ヤンが、ルールに縛られた医療現場をパワフルに改革するストーリー。
橋本さんは連ドラ主演が2作連続で医療もの。『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）では異色の天才ドクター役でしたが、今作は成り上がり外科医と、毛色の違う役を好演しています。
回答者からは「清楚なイメージとは違う言動が面白い」（30代女性／福岡県）、「橋本環奈がとても役にはまっていると思うので」（50代女性／福島県）、「橋本環奈さんのヤンキーがはっちゃけていて良い」（50代男性／新潟県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
