元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつては朝食で食べていたものの何十年も食べていなものを明かした。

リスナーから「ホットケーキやパンケーキに何を乗せますか？」という質問が寄せられた松岡は「まずバター。で、メープルシロップです。僕はあんまりハチミツにはいかない。メープルシロップ派です。バニラアイスがあったらバニラアイスやりたいんですけど、そんなに家にバニラアイスがあることなんてないので、僕はバターとメープルシロップ」と明かした。

とはいえ「ホットケーキも、もう何十年食ってないかなあ」とポツリ。「俺、ホットケーキは自分で焼いて食うのも好きなんだけど、冷凍のホットケーキが好きなのよ。レンジでチンするやつ。なんかフニャフニャフニャっとした感じのホットケーキが3枚ぐらい入ってたのかな？今でも売ってるんのかな？あれ買って食ってみようかな」と話した。

「一時期好きで、朝飯にそれを食っていたことあったな」とも。「凄い和食の人間のくせに、一時期、20代、10代後半かな」と松岡。「あのホットケーキにやたらハマって、ホットケーキとベーコンエッグだったことある。ベーコンをカリッカリにして。だから、ベーコンの塩味が良かったんだろうね、ホットケーキの甘さと。なんか思い出します」と懐かしんだ。