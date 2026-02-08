◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 男子シングル・ショートプログラム(大会2日目/現地7日)

フィギュアスケート団体で坂本花織選手がキスアンドクライで仲間を盛り上げました。

現地時間6日団体・女子シングルショートプログラム(SP)は坂本選手が冒頭のトリプルルッツを決めると、トリプルフリップ・トリプルトウループのコンビネーションジャンプも成功。その後もノーミスで完璧な演技を見せ、全体1位の得点をマーク。

翌日行われた男子SPで鍵山優真選手は冒頭の4回転トウループ+3回転トウループのコンビネーションを成功。さらに4回転のサルコウなどほぼノーミスの演技で108.67点をマークしました。ライバルであるアメリカのイリア・マリニン選手の得点を超え1位をマークしました。

鍵山選手のキスアンドクライでは、隣で得点を待つ坂本選手が、五輪の輪で出来たサングラスを身につけ、緊張した面持ち。得点が発表されると鍵山優真選手と共に絶叫し、何度もハイタッチを行いました。

日本は、2日目を終えアメリカに次ぐ2位。団体戦最終日、ペアと女子・男子シングルフリースケーティングで初の団体金メダルを目指します。

▽大会2日目終了時順位（得点）1.（44）アメリカ2.（39）日本3.（37）イタリア4.（35）カナダ5.（32）ジョージア