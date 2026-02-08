TBS篠原梨菜アナ、祖父の死を報告「私の心の中にある宝物はなくなりません」8日には衆院選の開票速報を担当
【モデルプレス＝2026/02/08】TBSの篠原梨菜アナウンサーが7日、自身のInstagramを更新。祖父が亡くなったことを明かした。
◆篠原梨菜アナ、祖父の死を報告
篠原アナは「祖父が旅立ちました」と書き出し、「母から『知識は誰にも奪われない宝だ』と言われて育ってきましたが与えられた愛も、思い出もそうだなと思います」と投稿。「形あるものはいつかなくなる。たとえ長い時が経って私が何もかも忘れても、大切な皆がいなくなってしまったとしても、私の心の中にある宝物はなくなりません」と思いをつづり、「今は解き放たれて、大好きだった山に登っていたらいいな」と結んだ。
◆篠原梨菜アナ、8日には衆院選の開票速報を担当
また、自身のストーリーズでは「明日は衆議院選挙 地上波の開票速報を担当します！」と報告。「皆さん雪の影響など気をつけてください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
