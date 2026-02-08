「今度飲みに行きましょう！」とデートに誘ったとき、本気で喜んでいる女性の返答９パターン
親しくなりたい女性に対して「今度飲みに行きましょう！」と誘うのは定番ですが、社交辞令としてもよく使われるセリフゆえに、女性の好意的な返事が「本気」なのか「お愛想」なのか判断が難しいもの。そこで『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『今度飲みに行きましょう！』とデートに誘ったとき、本気で喜んでいる女性の返答９パターン」をご紹介します。
【１】「絶対ですよ！ 約束ですからね」と『絶対』を強調してくれる
「ノリ気だったら『絶対』を加えます」（２０代女性）など、『絶対』の強調は女性のノリ気の表現のようです。「じゃあ本当に誘いますからね！」などと返すことで、お互いの本気度を確認し合うことができそうです。
【２】「○日か○日なら大丈夫ですよ」と空いている日を教えてくれる
「その場で具体的な日取りを決めちゃいます」（２０代女性）など、もっともスムーズに約束が取り付けられるパターンです。できるだけ相手に合わせたいものですが、都合が悪い場合もめげずに調整を提案すれば、相手が自分の予定に合わせてくれる可能性は高そうです。
【３】「○○なお店に行きたいです！」とお店の希望を提案してくれる
「お店が決まるとリアリティが増すので」（２０代女性）など、実際に飲みに行く店を決めることで、計画の現実味が増すようです。男性にとっても店選びの負担が軽くなるため、気遣いがありがたい反応だといえるかもしれません。
【４】「○○さんはいつなら都合いいですか？」と逆に予定を聞いてくれる
「相手に気を使いつつ、積極的な気持ちも伝えられる」（３０代女性）など、男性側の都合を聞いてくれるパターンは、女性の配慮の表れといえそうです。自分の予定を伝えつつ、相手にも合わせる柔軟な対応を返したいものです。
【５】「私も○○さんと飲みに行きたいです」と直接的に快諾してくれる
「名前を呼んでストレートに喜びます」（２０代女性）など、喜びのオープンな表現は、ノリ気な女性ならではの反応だといえそうです。こちらから「こんなお店はどう？」などと提案して、ワクワク感を高められるとよさそうです。
【６】「社交辞令じゃないですよね？（笑）」と冗談まじりに確認してくれる
「こちらも社交辞令かどうか不安だから」（３０代女性）など、あえて確認することで不安を払拭するための反応といえそうです。「本気のお誘いですよ」などと返して、真剣さを強調したいところです。
【７】「お酒に詳しくないので教えてくれますか？」と謙虚に受けてくれる
「かわいい女性っぽい気がする」（２０代女性）など、あまりお酒を飲まない女性のなかには、「教えてほしい」と控えめに積極性をアピールしてくれることもあるようです。「どんなお酒なら飲める？」などと尋ね、相手に合わせてオススメを教えてあげるとよさそうです。
【８】目を見ながら「いいですね！」と満面の笑みで答えてくれる
「ノリ気のときは目を見て笑顔を返します」（２０代女性）など、「いいですね！」自体は灰色の回答ですが、視線と表情でノリ気さをアピールしてくれるケースも多いようです。飲みに誘うときは、女性の言葉だけでなく表情を確認すべきでしょう。
【９】「じゃあ携帯に連絡してくださいね」とアドレスを教えてくれる
「ここからはプライベートですよ、という合図」（２０代女性）など、仕事用ではない携帯のアドレスを教えてくれるのは、プライベートへ踏み込む合図のようです。その場でアドレスを交換することで、お互いの距離感が縮まりそうです。
ほかにも、「『今度飲みに行きましょう！』と誘ったとき、本気で喜んでいる女性の返答」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
