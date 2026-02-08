2015年にイオンの完全子会社になったダイエー。それから11年がたった2026年2月をもって首都圏からダイエーが消滅する。

【写真】41年の営業に幕を下ろすダイエー海老名店の様子は？ メッセージボードも

株式会社ダイエーはダイエーのほか、グルメシティ、フーディアム、イオンフードスタイルと4つの屋号を持ち、首都圏・近畿圏で194店舗（2025年8月時点）を展開しているが、2026年3月1日からは近畿エリアのみ187店舗体制になる。これに伴い、首都圏では"消滅"カウントダウンがまさに始まったところだ。

1月11日にダイエーイオンフードスタイル八王子大和田店が閉店したのに続き、ダイエーグルメシティ神代店、ダイエーグルメシティ鎌倉店、ダイエー東川口店、ダイエー西浦和店が閉店ドミノのごとく終了。2月にはフーディアム多摩センター店、ダイエー上溝店、ダイエー海老名店が続き、中には40年以上の営業に幕を下ろす店舗もある。

閉店した首都圏のダイエーは、その後どうなるのだろうか。老舗スーパー「やまと」元社長で、スーパーに関する寄稿や著書『こうして店は潰れた〜地域土着スーパー「やまと」の教訓〜』（商業界）のある小林久氏はこう解説する。

「首都圏のダイエーは、閉店によって完全に姿を消すわけではなく、6割以上は『イオンフードスタイル』へ切り替えられる予定です。一方で、上溝店のように今後の活用方法がまだ決まっていない店舗もあります。跡地の扱いは一律ではなく、立地や地域性に応じて判断されていくのでしょう」

ヨーカドー、ダイエー大量閉店の背景が「イオンモール」という皮肉

イオンにとって子会社の再編とはいえ、ダイエーの閉店ラッシュには数年前のイトーヨーカドーの大量閉店が重なる。時代を彩った総合スーパーが揃って同じ道を辿る背景には、何があるのだろうか。

「ヨーカドーとダイエーがそろって大量閉店に踏み切った背景には、総合スーパー（GMS）という業態が消費者の変化に対応しきれなくなった現実があります。イオングループの岡田元也社長（当時）が2014年に『古いままのGMSは消費者の嗜好の変化に合わない』と語っていた通り、課題はすでに10年以上前から見えていました。

かつては一つの店で何でも買える利便性が総合スーパーの強みでしたが、今では食品・日用品・ドラッグ・衣料品など、それぞれ特化した専門店に消費者が流れています。そうした状況に拍車をかけたのが、専門店を多数そろえた最新のイオンモールというのが皮肉ですね。

結果として、GMSは都市部でも郊外でも中途半端な立場に追い込まれ、顧客が離れていきました。両社が同じ道を辿ったのは、個別の失敗ではなく、構造的な問題だったと言えるでしょう」（同前）

「売上前年比35％」新生ダイエーの勝ち筋

ダイエーは今後、関西で地場スーパー「SUPER MARKET KOHYO」や「MaxValu」を展開するイオングループの株式会社光洋と統合、新生「ダイエー」となる。売上高3300億円の企業として新たな成長を目指すという。新生体制での勝ち筋は見えているのだろうか。

「新体制での勝ち筋は、2025年に改装した『ダイエーグルメシティ住道店』ではっきり見えています。光洋の強みである生鮮食品の調達力や店内加工力に、ダイエーの加工食品や惣菜、ベーカリーの価格競争力を重ねたことで、リニューアル後の売上が前年より35％も伸びました。

結局のところ、日常使いで重視されるのは『鮮度』『出来たて』『値ごろ感』です。そこをきちんと押さえたことが、客足の伸びに現れたのでしょう」（同前）

一方で新生ダイエーは懸念点もある。住道店の成功例を全店で行えるとも限らない。

「消費者にとって重要なのは、再編で店名や親会社がどう変わったかではなく、他店と比較してダイエーに行く"魅力"があるかどうか。物価高が続く中で家計は厳しくなり、買い物先の選別はさらにシビアになっていくことでしょう。

それでも創業の地である関西で、その復活を心待ちにしている客はたくさんいます。新生ダイエーが消費者の満足度をどこまで高められるのか。万代、ライフ、オークワなど競合店も黙ってはいません。評価はまさに消費者の選択に委ねられています」（同前）

イオンによるダイエー再編の背景には物価高があるという。新生ダイエーが消費者にどう受け入れられるのか、今後に注目だ。