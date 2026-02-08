2025年の暮れ、「JC・JK流行語大賞2025のBeReal.部門」で1位を獲得したのは、アイドルでも芸人でもなく、還暦を迎えた一人の男性だった。「江戸走り」の研究家、大場克則さん（61）だ。

【写真】若かりしサラリーマン時代の大場さん

独特な手の動きと軽やかな足取りで真横に走る「横走り」。パリ・サンジェルマンの選手がTikTokでマネをするなど、世界的な注目を集めている。一見すると面白い動きをするおじさんだが、その素顔は大手企業で開発に明け暮れた"バリバリの理系技術者"だという。なぜ彼は走り始めたのか。その半生を本人に聞いた。【前後編の前編】

膝の痛みと悔しさが原動力

──そもそも、なぜ2014年から江戸走りの研究を始めたのでしょうか。

「きっかけは、100キロマラソンでのリタイアなんです。2013年に友達から『一緒に走ろうよ』と軽いノリで誘われて参加したんですが、65キロ地点で膝が痛くなってリタイアしてしまったんです。

それがものすごく悔しくて。なんとか膝を痛めずに走れないかと調べる中で、古武術の文献に出会いました。『江戸時代の人は1日100キロ、時には160キロ走れた』という記述を見て、彼らにできて自分にできないはずがないと思って研究を始めたのがきっかけです」

──ナンバ歩き・ナンバ走りとも呼ばれていますが、具体的にはどういう走り方なのでしょうか。

「私の中では、ナンバ走りの一つの解釈として捉えています。当時の飛脚や忍者、武士の動きを参考にしています。

江戸末期の文献「神速歩行術」をベースに研究していますが、それだけでは分からないことを、東洋大学の谷釜尋徳先生がまとまられた江戸末期〜明治初期に来日した外国人が残した当時の歩き方の記録を参考にしています。

それらを元に、『外旋・内旋』という股関節と腕のねじり運動を組み合わせて、自分なりに再現しました」

──動きの解説が非常に論理的ですね。前職は何をされていたのでしょう。

「実はバリバリの技術屋なんです。大学の工学部を出て、大手企業の技術開発を担当していました」

──会社員時代はどんな社員だったのでしょうか。

「もう"昭和のモーレツ会社員"そのものでしたよ。『仕事が終わらなければ徹夜してでも仕上げろ』『終わったら上司と飲みに行くぞ』という時代で育ちましたから。

新入社員時代は、九州での実習中に返杯ルールでお酒を飲みすぎて、意識をなくしたこともあります。翌日、女性社員から冷ややかな目で見られて、二度と口をきいてもらえなかったり……。

上司になってからは、平成世代の部下とのジェネレーションギャップには苦労しましたね。自分のノリで接したら齟齬が生まれて、悩んでいた時期もありました」

変なおじさんからのスタート

──定年前にデザイン学校に通ったと聞きました。

「はい。53歳くらいで会社を辞めて、デザイン学校に通いました。研究した江戸走りの成果を、何らかの形で世の中に残したかった。それにはWebのスキルが必要だと思ったんです。

当時は、会社でも学校でも、隙あらば走りの動作確認をしていたので、周囲からは完全に『いつでも走ってる変なおじさん』扱いでしたね。その後、地元の会社に再就職して、60歳と半年までサラリーマンを続けました。完全にフリーになったのが去年の5月。まさかその直後に、女子高生たちの間でバズることになるとは、夢にも思いませんでした」

SNSで大バズりという、想像だにしなかった第二の人生を送ることになった大場さん。身の回りに大きな変化は起きたのだろうか。記事後編では、バズ後も変わらない大場さんの"揺るぎない信念"と、2028年に向けた"壮大な野望"に迫る。

（後編へ続く）