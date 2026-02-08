フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（37）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ねば〜る君とナットウヨガを披露した。

「納豆ヨガ納豆ちゃんねるで配信中です」とつづり、納豆の妖精・ねば〜る君とナットウヨガをしているショットをアップ。ハッシュタグで「納豆」「納豆ヨガ」「ねばーる君」「井出由起」「長久梨那」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「なにこれ笑」「なっとうヨガとは！梨那さん見ますね」「りなちゃん可愛いねばー」などの声が寄せられている。

長久は、大妻女子大学時代にミスコンテストでグランプリを獲得。現在、フリーアナウンサーとしてNHK Eテレ「テレビスポーツ教室」のMCなど多方面で活躍中。クラシックバレエの講師で、全米ヨガインストラクター資格や乗馬ライセンスも取得。

昨年1月には、東京・後楽園ホールで開催されたワタナベジム主催の興行「WLD.vol.2」でラウンドガールとしてデビューした。

プライベートでは誕生日の2022年3月29日に結婚を発表、昨年3月29日に離婚したことを報告している。