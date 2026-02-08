元プロレスラーでタレントの郄田延彦さんが2月6日、自身のインスタグラムを更新。年に一度の全身メディカルチェックを受けたことを報告しました。



【写真を見る】【 郄田延彦 】 「腸内の悪者ポリープ発見」 年に一度 全身メディカルチェック 「これがあるからやらねば」





郄田さんは医療用のガウンを着た写真とともに「年イチ慣例の全身メディカルチェック終了の図」と投稿。検査の様子について、「前日から絶食、未明の下剤で検査の一日がスタート、夕刻の画像検査終了時には結構ヘロッヘロになる行程」と説明しています。

今回の検査では「腸内の悪者ポリープ発見となり、即刈り取って縫合してもらう」と明かし、「これがあるからやらねばいかんとなる」と定期検査の重要性を強調しました。







検査後には「もうたまらんね やっぱり検査の褒美はコレしかない!!」として蕎麦を堪能した様子も投稿。「満点マイフルコースをいただいて生気を取り戻す」「いやー！マジで生き返るとはこの事だな！ごちそうさまでしたー」と、絶食からの解放を喜ぶコメントを添えています。



最後には「それでも数日は全身がオモダルいわ」と、検査の疲労がまだ残っていることも率直に伝えています。







この投稿に「検査、お疲れ様でした！」「ポリープ早く発見切除出来て良かったですね」「おそばで元気回復〜」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】