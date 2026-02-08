富山県内は各地に大雪警報が出されてい、て今シーズン最も積雪が多くなっている所もあります。また、この雪の影響で交通にも乱れが出ています。



現在、富山市、砺波市、南砺市、滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、上市町、立山町、舟橋村の11の市町村に大雪警報が出されています。



午前10時の積雪量は猪谷で101センチ、朝日町で75センチ、富山空港で55センチと、いずれも今シーズン最も多くなるなど、各地で積雪が増えています。





きょう正午から24時間に予想される降雪量は、多いところで平野部で30センチ、山間部で40センチから50センチとなっています。この雪で交通にも影響が出ています。JR西日本は、高山線の猪谷駅と富山駅の間で、正午以降の運行と、富山と名古屋を結ぶ「特急ひだ」7本の運行を取りやめると発表しました。また、特急サンダーバードは、琵琶湖線、米原経由で迂回運転するため、およそ30分の遅れが見込まれています。富山地方鉄道は、本線で最大15分、立山線で30分、不二越上滝線で20分の遅れを見込んでいます。東海北陸道は、交通事故のため小矢部砺波ジャンクションから福光インターチェンジまでの間が、上下線ともに通行止めとなっています。富山空港発着の空の便は、東京便が3便、札幌便2便が欠航となりました。残る便についても、天候状況を確認するとしています。県営渡船もけさから欠航となっていて、タクシーでの代替輸送を決めています。きょう夕方にかけて大雪による交通障害に警戒してください。