ますだおかだ・岡田圭右、“生放送”で娘・結実の第1子誕生に言及「下の子と1歳違いの孫」 “名前”についても触れる
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が、8日放送の文化放送『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』（毎週日曜 前10：00）に生出演。4日に第1子出産を報告した娘で俳優の岡田結実（25）に言及した。
【写真】第1子出産を報告した岡田結実
番組冒頭、寒波到来で都内にも積雪があることに触れつつ「おじいちゃんの体にはしみるわ、堪えます」と切り出した岡田。柴田が華麗にスルーすると、「おじいちゃんに引っかかってよ。娘に子どもが生まれたんで、おじいちゃんってニュースになったでしょ？」と、自ら“おじいちゃん”の話題を振った。
柴田が「え？結実ちゃん、子ども生まれたんですか？えーー？何日か前に言ってたの、あれホント？」ととぼけると、岡田は「そうや、ホントや。待て、誰が『ドッキリGP』や」と鋭いツッコミ。柴田は「ちょっと前にも会ってるんですよ、収録で、日テレさんで。その時、そんな雰囲気全然なかった」と驚きの発表であったことを伝えると、岡田は「当然、ある程度落ち着いてから発表という形だったんで」と娘をフォロー。柴田は「ズルいよね、教えてくれないなんて、結実ちゃんもズルいよね」とすねていた。
また、番組では名前にも言及。柴田が「お名前は付けたんですか？」と振ると、岡田は「俺は付けへんよ。そらもう娘と旦那さんが付けた名前やから…俺が付けるわけない」と返答。柴田は「俺はおじいちゃんに付けられた名前だから」と質問の意図を明かした。
岡田は「最近よう考えたら、孫もおって、ほんでわが子もおる。下の子とは1歳違いやから。孫、我が子…ホントに人生でこのタイミングで、俺の周りに小さい子が増えると思わなかったわ」「保父さんかっていうくらい小さい子が周りに…」と喜んだ。
柴田は「なんか信じられない。結実ちゃんとか小さい時見てたから。みちょぱとかもそうでしょ？その辺のメンバーもいよいよお母さんになってさ、いよいよママタレとして活躍していくの…えーって感じ」と時の流れの速さに驚いていた。
