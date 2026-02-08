将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が激突する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負が2月8日、愛媛県松山市の「道後温泉ふなや」で行われている。午前10時にはおやつの時間を迎え、藤井棋王には「夕しぼり瓶詰めミルクチーズケーキ」、増田八段には「かんきつの盛合せ」とそれぞれの注文品が提供された。

4連覇を目指す藤井棋王に、2期連続挑戦者となった増田八段が挑む注目のシリーズ開幕局。本局は、国内最古の温泉として知られる「道後温泉」を舞台に争われている。

本局は、初のタイトル奪取に燃える増田八段が用意の作戦をぶつけており、一手一手の難易度が高い将棋となっている。

そんな中、午前10時に迎えたおやつの時間には、藤井棋王に「夕しぼり瓶詰めミルクチーズケーキ」と「ホットストレートティ」が提供された。ミルクチーズケーキは松山市内のチーズケーキ専門店の商品。夕方に搾った生乳のみを原料とするこだわり製造で、チーズケーキの上にミルクムースをのせた2層仕立てとなっている。

一方、増田八段は「かんきつの盛合せ」、「ポンジュース」と地元の名産品を注文した。開催地の愛媛県は、温暖で日照時間が長く、水はけのよい畑、高い栽培技術が結集した「かんきつ王国」だ。盛合せには、その日に最も状態の良いものが提供されることになており、この日は、ジューシーな大粒の果肉が特徴の伊予柑、濃厚な甘みと香りのせとかなどが用意された。

両者が選んだおやつにファンも興味津々。ABEMAの視聴者からは「シンプルに美味しそう」「瓶詰めがおしゃれ」「濃厚なのかな」「さすがミカン尽くし」「わー愛媛らしい」「ビタミンたっぷり」「愛媛のみかん最高よな」など、多数のコメントが寄せられていた。

