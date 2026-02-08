お子さんが「お年玉」をコツコツ貯金して、それが10万円になったのであれば投資資金としては申し分ありません。一方、15歳など若くして投資を始める場合は、「どの株を買えばいいの？」と迷ってしまうのも当然です。本記事では、池澤摩耶氏による著書『元外資系投資銀行トレーダーママが伝授 子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』（光文社）から、子どもの投資家デビューをサポートするヒントを紹介します。

「推し一択」「好きが詰まったバラエティパック」の2択

いよいよ子どもが15歳。お年玉でコツコツ貯めてきた「10万円のスタート資金」も用意できたら、投資デビューのタイミングです。

じゃあ何から始める？という話になるのですが、大きく分けて道は2つ。



（1）「これが好き！」という“推し企業”をひとつ選んで株を買ってみる

（2）優良企業が詰まった“バラエティパック（投資信託）”を買ってみる

2つの方法にもメリット・デメリットがあるので、ここからはこの2つを比べながら、自分に合った投資スタイルを探していきましょう。

（1）「推し企業」に一票投じる！まずは“個別株”にチャレンジ

子どもの感性を活かして「これ好き！」「この会社、すごいかも」と思う企業を見つけて、その“推し”に投資してみるのが「個別株」。これは、特定の1社に絞って株を買う方法です。

まずやるべきは、その会社が「上場企業」かどうかのチェック。上場企業とは、証券取引所（東京証券取引所やNYSEなど）で誰でも株を売買できる企業のことです。たとえば、任天堂やユニクロ（ファーストリテイリング）、Apple、NIKEといった会社は上場企業。対して、上場していない企業（未上場企業）の株はハイリスクで、購入するハードルが非常に高いのが特徴です。

候補が上場企業だったら、次は株価や最近のニュース、将来性などをチェックしてみましょう。株を買うのは、その企業を“応援する”という意味もあります。「これからもがんばってほしい」「このサービスがもっと広がってほしい」と思える企業に投票するような感覚で、1株目の購入に進んでみてください。

日本株は基本的に「100株単位」で買うルールがあります。たとえば1株1500円の銘柄なら、本来は15万円が必要ということ。でも、いきなりそんな大金を出すのはハードルが高いですよね。

そこで活用したいのが「単元未満株」という仕組み。多くの証券会社で、1株単位や数百円から株を買えるサービスが提供されています。たとえば、SBI証券では「S株」、マネックス証券では「ワン株」、auカブコム証券では「プチ株」と呼ばれ、それぞれが100株の一部を小口で販売してくれる仕組みです。

中には「金額指定」で投資できるサービスもあり、毎月1000円だけ積み立てることも可能。おこづかいやお年玉の一部でも、リアルな投資体験がスタートできます。

【基本ルール】株は「100株単位」で買う

たとえば株価が1株＝1000円の企業なら、

100株×1000円＝10万円

からスタートという計算。

【単元未満株】1株だけ買えるサービス

同じく株価1株＝1000円の企業の、

1株分＝1000円だけ買うことが可能！

また、単元未満株は100円分だけなど金額指定で買えるサービスもあり、それなら有名企業の株も少額から購入できるので、子どもの投資の練習をする上では助かるサービス。お年玉貯金の予算内でも、いくつかの会社が選べるのがメリットです。

なお、単元未満株の仕組みがあるのは日本株だけ。日本では「100株単位」が基本ルールなので、1株から買うにはこのサービスが欠かせません。

一方、アメリカ株はそもそも1株から購入できるのがスタンダード。AppleやGoogle（Alphabet）、Amazonなどの有名企業の株も、2〜5万円前後で1株から購入可能です。証券会社によっては、PayPay証券など、アメリカ株も「数百円から買える」サービスを展開しているところもあります。

（2）魅力的な会社が詰まった「バラエティパック」にまとめて投資

1社だけを選んで応援する「個別株」に対して、いろんな企業に一気に投資できるのが「投資信託」です。イメージとしては、グループアイドルの“単推し”が個別株なら、グループ全体を“箱推し”するのが投資信託。

証券会社に1万円出して「人気企業の株がいろいろ詰まったパックを買う」ようなイメージです。パックの中には、お菓子の会社、ゲームの会社、IT企業などがミックスされていて、どこか1社の調子が悪くても、他の企業が好調なら全体として大きくは下がりません。

このように、リスクをうまく分散できるのが投資信託の大きな強み。初心者や子どもの“はじめての投資”にもおすすめのスタイルです。

ひとことで投資信託といっても、パックの中身はいろいろ。「世界中の企業にまとめて投資するタイプ」もあれば、「日本だけ」「アメリカだけ」といった地域限定のものもあります。

さらに、投資信託には主に2つのタイプがあります。

ａ．アクティブファンド

投資のプロ（ファンドマネージャー）が企業を調査・分析して、「この会社はいい！」という銘柄を選び、運用するタイプ。「プロにまかせる」スタイル。

b．インデックスファンド

日経平均株価やS＆P500など、市場全体の動き（指数）に連動するタイプ。こちらは「市場の平均にまかせる」シンプルなスタイル。

自分で選ぶ必要はありませんが、“人にまかせるか？ 平均に乗るか？”という選び方の違いがある、ということは知っておくと安心です。

インデックスファンドのメリット

そして、このインデックスファンドの指数にはいくつかの種類があり、代表的なのは次の通り。

ニュースなどでも耳にすることが多い「S＆P500」や「日経平均」「全世界株式」などはすべて、投資信託の“中身の種類”を示しています。

中でも「S＆P500」は、アメリカの代表的な大企業500社で構成される株価指数で、これをベースにしたインデックスファンドは、いわば“アメリカ経済のバラエティパック”。Apple、Microsoft、Amazonなど、世界で名だたる企業がギュッと詰まったパックです。

世界最大の経済大国であるアメリカの成長を反映して、S＆P500の過去30年の平均リターンは年7〜9％。この右肩上がりの実績が評価され、資産形成の定番として世界中で人気を集めています。

筆者自身も、この「S＆P500」指数に連動するインデックスファンドを、投資ビギナーにはまずおすすめしています。理由は明快です。長期で見ると、インデックスファンドの方が「勝率が高い」からです。

実際、S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックス社の「SPIVAレポート（2024年版）」によれば、10年スパンで見るとアクティブファンドの約85〜90％がS＆P500に負けています。

日本株を対象にしたアクティブファンドでも、傾向はほぼ同じ。もちろん中にはインデックスファンドを上回るアクティブファンドもありますが、「どのファンドが勝つか」を事前に見抜くのは大人でも難易度が高い判断。

15歳で投資デビューするなら、まずは王道のインデックスファンドから始めるのが、安心で確実な第一歩と言えるでしょう。

人の手をあまりかけずに運用されるインデックスファンドは、手数料が控えめなのもうれしいポイントです。

アクティブファンドだと年1〜2％くらいかかることが多いのに対して、インデックスファンドは年0.1〜0.3％くらいが一般的。じっくり長く続ける投資だからこそ、この差はあとで大きく効いてきます。

「はじめての投資だけど、長い目でコツコツ増やしていきたい」そんな気持ちがあるなら、インデックスファンドを選ぶのがいちばん安心で失敗しにくい方法だと思います。

池澤 摩耶

元外銀トレーダー