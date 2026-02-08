女優の三倉茉奈さん（39）が7日までにXを更新。双子の日（2月5日）にちなんで、同じく女優である双子の妹・三倉佳奈さん（39）との過去・現在の双子ショットを披露しています。



【写真】毛量がすごい！三倉茉奈さんと三倉佳奈さんの双子ショット

茉奈さんは、「今日2月5日はふたごの日らしいです。なので赤ちゃんの私たちと、39歳の私たちを貼っておきます。どちらがどちらかわかりますか？ #双子の日 #フラッシュマナカナ」と添え、2枚の写真を公開。



現在も顔立ちがそっくりなお二人ですが、幼い頃の写真のそっくりレベルはそれ以上。加えて同じ服装のため、容易には見分けがつきません。コメント欄ではさまざまな着眼点からそっくりさんを楽しむファンの様子が見られます。



SNSでは、「お疲れ様です！これは難問…、やれやれ…（笑）」「やっぱり…めっちゃ綺麗」「もう39歳 ちょっと前に『ふたりっ子』出ていた時は子どもだったのに⋯」「わからないのですがとってもかわいいですね」「こういう時は『左がまなちがうかな』 でしたっけ笑」「左が茉奈ちゃんで右が佳奈ちゃんかな？」「毛量が多い方がマナさん、ホクロかなはカナさんで覚えてます」などのコメントがありました。



2人は関西学院大学（兵庫県西宮市）の社会学部社会学科を2008年卒業しています。