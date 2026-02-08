1300馬力超え！ 次期「GT-R」を示唆する最強モデル

自動車メーカー各社は、モーターショーなどの晴れ舞台で未来の方向性を示すコンセプトカーを発表します。中には市販化を前提とした現実的なモデルもあれば、ブランドの定義そのものを問い直すような意欲的なモデルも存在します。

過去を振り返ると、2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」において、日産自動車は衝撃的なコンセプトカーを世界初公開しました。

【画像】超カッコいい！ これが「“次期GT-R”」な「ハイパーフォース」です！ 画像を見る

事前に発表されていたBEV（バッテリー式電気自動車）コンセプトカーシリーズに続き、プレスカンファレンスのフィナーレでサプライズ登場したのが、「ニッサン ハイパーフォース（Nissan Hyper Force）」です。

このクルマは、「究極のドライビングプレジャーを追求する、次世代の高性能スーパースポーツカー」として定義されています。

日産が目指す革新的な存在としての役割を担い、環境性能と日常の快適性を犠牲にすることなく、サーキットでの極限の走りを楽しめるモデルとして提案されました。

エクステリアは、低くワイドなスタンスで、見るからに空力を意識した力強いプロポーションを持っています。

ボディサイズについての詳細な数値は公表されていませんが、実車の圧倒的な存在感や並べられた「GT-R（R35型）」との比較から、全長は長く、全幅は2m級のワイドボディであると推測されます。

デザインには、日産のモータースポーツ活動を支えるNISMO（ニスモ）レーシングチームの知見が惜しみなく投入されています。

フロントのカナードやフェンダーフリップ、リアウイングの両端には、走行状況に応じて形状を変える「アクティブエアロ」機能を搭載。さらに、新開発の「プラズマアクチュエーター」を採用することで、物理的なフラップを使わずに空気の剥離を抑え、コーナリング時のグリップ力を最大化します。

リアには日産スポーツカー伝統の「丸目4灯」テールランプが採用され、フロントグリルには赤と白のモザイクで描かれたロゴが光ります。

公式には明言されていませんが、このロゴはどう見ても「GT-R」のエンブレムに見えることから、ハイパーフォースが実質的な「次期型GT-R（R36）」のコンセプトであることは、当時大きな話題となりました。

インテリアでは、人気ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ」シリーズの開発会社であるポリフォニー・デジタルとコラボレーションした、グラフィック・ユーザー・インターフェース（GUI）を採用しています。

特徴的なのは、ドライブモードに合わせてインストルメントパネルやシート位置が物理的に変形するギミックです。

サーキット走行を想定した「Rモード」では、室内全体が赤く点灯し、インパネがドライバーに向かってせり出すことでコックピット感を演出。ステアリング周りにはタイヤ温度や空気圧、ブレーキ温度など、タイムアタックに必要な情報が集約して表示されます。

一方、快適な移動を楽しむ「GTモード」では、室内が青く点灯し、インパネが奥へと移動。空調やオーディオなどの操作画面が統合され、広々としたリラックスできる空間へと変化します。

パワートレインには、日産が開発を進める全固体電池と、小型高出力を実現したe-モーターが搭載されています。システム最高出力は最大1000kW（約1360PS）という驚異的な数値を叩き出します。この圧倒的なパワーは、進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE（イーフォース）」によって路面へと伝えられます。e-4ORCEは、前後のモーターと4輪のブレーキを統合制御することで、あらゆる路面状況でドライバーの意のままのハンドリングを実現する技術です。

また、リアルとバーチャルを融合させた先進技術も搭載されています。

停車中にヘルメットを装着することで、ゲームのようなドライビング体験ができるVR（仮想現実）機能や、実際のサーキット走行中にプロドライバーのゴーストを表示して競うことができるAR（拡張現実）機能を搭載しています。

ジャパンモビリティショー2023での発表当時、その衝撃的なスペックとGT-Rを彷彿とさせるデザインは、世界中で大きな反響を呼びました。

SNSなどでは「これこそ次期GT-Rだ」「1300馬力は化け物」「デザインがガンダムみたいでカッコいい」といった称賛の声が溢れました。

現時点で「ハイパーフォース」という名称での市販化は発表されていませんが、日産は2028年度までに全固体電池の実用化を目指しています。

このハイパーフォースが示す技術とデザインのDNAは、次期GT-Rへと受け継がれていくことが期待されます。