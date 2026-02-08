人気レースクイーンの池永百合（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。メイド服姿での椅子またぎショットを公開した。

雪だるまなどの絵文字とともに「週末は大雪、、、！みんなは雪好きですか？？」と問い掛け、ピンク色のメイド服で椅子をまたいでいるショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「可愛くて素敵 魅力的な女性」「綺麗で素敵」「美人過ぎだよ」「ひょっとして現役アイドルさんでしたかー」「ピンク似合ってる」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。