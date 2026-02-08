8日は鹿児島県内では薩摩地方を中心に雪となっています。MBCスクープ投稿に寄せられた各地の雪の状況です。

鹿児島市郡山町で撮影された写真です。車の屋根には７～８センチほどの雪が積もっています。林の木々にも雪が積もっています。撮影したペンネーム「とある隊長」さんは、「期日前投票に行っていて良かった」とコメントしています。

鹿児島市春山町で午前9時ごろ撮影された写真です。高台から見える住宅の屋根は、一面に雪が積もっています。遠くに見える住宅地も雪で白くかすんでいます。

春山町では午前9時現在も雪が降り続けていました。

鹿児島市星ヶ峯で午前10時前に撮影された画像です。こちらも屋根や木々に雪が積もっています。

鹿児島市の向陽小学校では、校庭にうっすらと雪が積もり、車のわだちができています。

小学校は、きょう行われている衆議院選挙の投票所となっていて、雪が降るなか、傘をさして投票所に入る人の姿がみられました。

鹿児島市牟礼岡で午前10時ごろ撮影された映像です。地面が見えないぐらいの雪が積もっています。午前10時ごろも牟礼岡では雪が舞っているのが確認できます。

日置市伊集院町で午前8時半ごろに撮影された画像です。庭の木々に雪が積もっています。地面や道路にも雪がうっすらとつもっています。

薩摩川内市樋脇町からの投稿です。久しぶりの雪で、犬のゆきだるまを作ったそうです。

薩摩川内市からの投稿です。庭先でゆきだるまが作れるぐらいの雪が降っています。２枚目には雪の中を歩くイノシシが間近にとらえられています。「写真を撮っている時に大きなイノシシが僕も撮ってくれと言わんばかりに現れました。」とのことでした。

