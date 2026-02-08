「面倒くさい」は脳を守るサイン！ 脳疲労を防ぐキーワードは「楽をしたい」という本能【脱・疲労回復】

「面倒くさい」「楽をしたい」が疲れない脳のキーワード

力の抜きどころを見極める

「面倒くさい」「楽をしたい」と感じる気持ちは、悪いものでしょうか。一見、不届きで不真面目なイメージを含む言葉ですが、実は脳を守るためには重要なキーワードです。これまでに説明してきた通り、脳疲労を防ぐためには、使う神経回路の「偏り」を防ぐことが大切です。それには「うまく手を抜く」こと、つまり「力の抜きどころを見極める」必要があります。

またも学校の授業のたとえ話になりますが、小学校から中学校、そして高校、大学へと進んでいくにつれて、１コマあたりの授業時間が少しずつ長くなっていきます。これは、集中力の持続可能時間が成長につれて伸びていくからではなく、集中すべき時間と集中をゆるめてもいい時間の見極めがうまくなるからです。このスキルを、日々の仕事や生活の中のあらゆる場面で活かすと、疲れない脳をつくることができます。

脳には休む暇がありません。眠っているときでさえ、体が安定するように制御し続けており、起きているときには、膨大な量の情報の入出力を繰り返し、常にたくさんの仕事をこなしています。

そんな忙しい脳を守るためには、うまく手を抜くことが重要です。ここでいう「手を抜く」とは、物事を雑にこなすという意味ではありません。本当に力を注ぐべきところを見極め、そこに最大のパフォーマンスを割り当てるということです。

脳を楽にする情報選別スキル「マイ・アンテナ」

脳を疲れさせないためには、処理すべき情報を厳選しましょう。現代は情報があふれる社会です。あれもこれもと気になって、ニュースやＳＮＳを見続けるうちに、脳は常に処理を強いられ、休む時間を失っていきます。

ここで大切なのは、不要な情報をそもそも頭の中に入れないという考え方です。自分にとって本当に必要な情報を選び取る「マイ・アンテナ」を立てておけば、重要なものだけを自然にキャッチし、それ以外は受け取らずに済みます。逆にこのアンテナがないと、目や耳から入る情報をすべてインプットしようとしてしまい、脳にはたちまち疲労がたまってしまうのです。

例えば、街を歩いているときに、誰もが同じ景色を見ているようでいて、実際に目に入っているものは人によって違います。建築に関心のある人は建物の構造を見ており、ファッションが好きな人は通行人の服装を見ています。つまり、人はそれぞれ「自分の興味に合ったアンテナ」を立てて世界を見ているのです。

脳を疲れさせないためには、このしくみを意識的に使いましょう。「今の自分に本当に必要な情報は何か」という意識を持ち、関係のありそうな情報だけを積極的にキャッチできるようにする。そうすることで、脳は不要な処理をしなくて済み、貴重なエネルギーを大切な判断や創造に使えるようになります。

「マイ・アンテナ」で情報を選別する

常に自分のアンテナを立てて過ごすと、身の回りの膨大な情報の海に溺れることなく、必要な情報だけを選び取ることができます。

