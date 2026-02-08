巨人の山口寿一オーナー（６８）が８日、２軍宮崎キャンプでナインを前に訓示した。

午前９時２５分、冷たい風が吹く中、山口オーナーが姿を見せると威勢の良い「おはようございます！」が飛び交った。

背筋を伸ばしたナインに「おはようございます。石井監督のもとで、「限界突破」を掲げたキャンプで、そろそろ疲れているかもしれませんけれども、ちょっと一言。ジャイアンツはかつてなかったほどのチーム内の大競争期に入っていると思うんですね。投手、野手、すべてのポジションで全員にチャンスがあるということだと思います。ファームはベテランも若手もいる、そういう集団ですけれども、ベテランも若手もぜひ突き上げる力を見せてほしいと思います。ファームが突き上げていけば、一軍は当然、活気づくし、活気がある中で切磋琢磨すれば、個人も成長していくということだと思うので、ここはぜひ大きなチャンスをつかむという意志で頑張っていってほしいと思います。その先に、結果として、リーグ優勝、日本一があって、みんなも成長していくということになると思うので、ここは限界突破でぜひ頑張ってください。以上です」と訓示した。