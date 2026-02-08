都内の大型雑貨店に買い物に行ったところ、朝から行列ができていた。なんだろうと思って店員に聞いてみると、シールを買い求めに来た人たちの列なのだという。親子連れも見られるが、なかにはシールに明らかに興味のなさそうな転売屋と思わしき人の姿も見られ、スマホで仲間と連絡を取り合いながらフリマサイトを閲覧していた。

かつては書店や文房具店で普通に売られていたシールが瞬く間に入手困難になり、雑貨店や文房具店では販売制限を設け始めている。店頭ではシールを求めて怒号が飛び交う様子も見られるようで、少し前のポケモンカードにまつわる混乱を思い起こさせる。ネット上では、「シールがほしいのに買えない」と、嘆き節が聞かれる。

大流行中のシール（写真はイメージです）

加熱するシールブームは、近年の平成レトロブームの一環で起こったといわれている。その一方で、シールは店にとっては薄利多売の商品であり、利益が出にくいと聞く。ブームが起こる前からレトロシールを扱っていた「夢織屋」の“きょどりん”氏に、現在のブームの実情を聞いた。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第2回）

シールの取り扱いをやめた店も

――現在、平成レトロブームの一環としてシールが人気になっているようです。ブームが起こる前からシールを扱ってきた立場として、現在の熱狂をどう見ていますか。

きょどりん：シールブームは突然来たな、という実感があります。そもそも、シールって本来は薄利多売で利益を出す商品なのですが、メーカーや問屋があまり多売させてくれないんですよ（笑）。問屋に20枚入れてほしいと頼んでも、10枚しか入荷しないとか、以前からそんなことがよくある商品です。

チェーン店のように大量仕入れができるお店なら事情は異なるかもしれませんが、それでも利益率が高い商品ではないわけです。なので、正直なところ、ブームになっても店側には旨みが少ない商品だと思います。

――店の前に行列ができても、儲けが少ない商品なのですね。

きょどりん：当店でも、昨年に入荷の告知を出したら、開店前から20人くらい並んでしまったことがありました。先ほどもお話した通り、シールは利益率が低く、実質的に多売ができない。にもかかわらず、お客さんが来すぎてしまうと、列整理などもあってスタッフはめちゃくちゃ大変なのです。

もちろん、好きで買いに来たお客さんのためならお店も頑張りますし、薄利でもまったく問題ないのですが、こちらが苦労して売ったものが転売屋に渡ってしまうのはどうなのかなと思いますね。シールは本来、子供の楽しみであるはずなのに、ターゲット層に届いていないのは悲しいですから。

そこで、当店は入荷の告知を取りやめて、入荷したらゲリラ的に売る感じに改めています。他のお店も“シールギブアップ宣言”で、取り扱いをやめてしまっている例が多いと聞いています。外から見ると、取り扱っている店が儲かっているようなイメージがありますが、決してそんなことはないと申し上げておきます。

シールの偽物も出現している

――実際、大手のチェーン店でもシールのネット通販の受け付けを始めたところ、サーバーがパンクしてしまったという事例があります。現場の混乱は相当大きいと思われますが、そんなシールブームの火付け役になった商品はあるのでしょうか。

きょどりん：何といっても、「ボンボンドロップシール」が火つけ役だと思います。表面がぷっくりと盛り上がっていて、中身が詰まって、触るとぷにぷにしているシールですね。このシールが人気で入手困難になると、その流れが他のシールにも波及し、シール全体が入手困難になったのです。

――ブームが過熱したのはいつ頃だと考えていますか。

きょどりん：ブームが本格的になったのは、去年の夏以降でしょうか。年末ぐらいになるとネットニュースやテレビでもブームが報じられるようになったので、私は「そろそろブームも終わりかな」と思って、静観していたんですよ。そしたら、年が明けてもブームが続き、盛り上がっているので驚いています。

「ボンボンドロップシール」はその人気から、偽物も増えています。当店がある上野のアメ横界隈でも偽物が売られていますからね（笑）。フリマサイトやネットオークションでも、偽物を掴まされたという話を聞きます。

――ポケモンカードも人気になったら偽物が出現し、問題になりましたからね。シールを購入した人はどんな楽しみ方をするのでしょうか。

きょどりん：子供は昔ながらの交換遊びや、シール帳に貼ってコレクションしたりするのを楽しんでいますね。大人も子供の頃を思い出し、交換遊びを懐かしみながらやっていると聞きます。シール帳に思い思いにシールを貼って、見せあったり、交換したりするのが楽しみのようですね。

子供が買えなかったと聞くと残念

――実際にシールを貼ったりして使うんですね。私などは、そのまま保存しておいたほうが将来は価値が上がるのでは、などと思ってしまうので、もったいなくて使えません。

きょどりん：私もコレレター気質があるので、シールが台紙に貼られたままの状態のほうが魅力的で、はがしたくないと思ってしまいます（笑）。しかし、現在のメインターゲット層は実際に貼って使ったりするのが特徴ですね。シールをいろいろ組み合わせて、自分だけのオリジナルのシール帳を作り、自己アピールをしたりするようです。

――シールブームはまだまだ収まりそうにありませんね。

きょどりん：先ほども話しましたが、私は子供が買えなくなったという話を聞くと、本当に残念なんですよ。かつてのポケモンカードの騒動を思わせますから。

でも、子供のために作られた商品は、それだけ魅力的であるともいえます。平成女児や平成レトロのグッズが大人をも魅了するのは、それだけ手の込んだ品物が多く、作りもデザインもしっかりしているからではないでしょうか。

