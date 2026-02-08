東京・上野動物園の双子のパンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還された。世間は悲しみの声であふれているが、パンダ好きたちはどんな動物でその心の穴を埋めているのだろう。

日本の「ラストパンダ」の2頭なき上野の街が悲しみに暮れる様子は関連記事【パンダ去りしのち…愛と余韻に浸る上野の街 “先輩タウン”和歌山では4年ぶりの赤ちゃん動物がスターに】でも触れているが、いつまでも悲しんでばかりではいられない。同記事では2025年6月にひと足早くパンダが去った「和歌山アドベンチャーワールド」で、早くも《エンペラーペンギンの赤ちゃん》と《アムールトラの赤ちゃん》というニューアイドルが台頭していることを紹介していた。

それぞれの個体にファンが…すでにスター動物の貫禄十分な「ハシビロコウ」と「マヌルネコ」 撮影／南幅俊輔

「いまは完全にパンダロスで、嵐が去ったあとの抜け殻のような状態です」

こう語ってくれたのは、2011年からほぼ毎日パンダを撮影し続けた人気サイト「毎日パンダ」の運営者で、パンダのカレンダーや写真集などの著書も数多くある高氏貴博さん。毎日パンダたちの写真を更新する「今日のパンダ」コーナーは公開最終日の1月25日、「4055日目」でカウントを終えた。雨の日も風の日も上野動物園に通い続け、観覧最終日までシャオシャオとレイレイを撮り続けた高氏さんは、移送の日には搬出のトラックまでも撮影した。

「おそらく、また日本にパンダは来ると思いますので、その日までのんびり待ちたいと思っています。目の前からパンダはいなくなってしまいましたが、この世から消えてしまったわけではありません。また中国で公開されましたら、すぐにでも会いに行きたいと思っております。ひとまず無事に中国について、元気にしてくれているようなのでホッとしています」（高氏さん）

やっぱり“パンダ”

パンダが去ることになった1月中には「無限に取材依頼が来た」とのこと。悲しみとお疲れの中にいる高氏さんに「次に撮影したい動物は」と質問すると……。

「今後もいまのスタイルは変えることなく、毎日上野に通うつもりです」

と、変わらぬパンダ愛を誓いつつも、

「これまでは、ジャイアントパンダでどうしても時間がいっぱいになってしまっていましたが、上野動物園には貴重な動物がたくさんいますので、この機会にいろいろ観察して学んで行きたいと思います。自分的には次なるスターは、ずばり“レッサーパンダ”です。動物としてはまったく異なるものですが、おなじパンダの名前を持つ者同士、以前から親しみを持っていましたのでこれからもよろしくという思いです」（高氏さん）

実は先に紹介した「今日のパンダ」コーナーは「今日のレッサーパンダ」と名前を変え、2月3日現在は「6日目」として癒しのレッサーパンダ画像を届けてくれている。ちなみに上野には母・カリンちゃん、娘・ルカちゃんの2頭が在籍しており、早くもファンをメロメロにしているようだ。

動物カメラマンの推しは…

猫をはじめ数多くの動物写真集を撮影してきた写真家の南幅俊輔さんも、パンダに魅了された一人である。

「かつて中国を2か所と、神戸市の王子動物園や和歌山のアドベンチャーワールドに撮影取材をしてパンダ写真集を出したこともあり、今回のパンダ返還は残念です……パンダはインパクトが強い。パンダにとってかわる存在はないと思います」（南幅さん）

そんな南幅さんだが、数年前から4冊の写真集を出すほどご執心の動物がいる。

「ハシビロコウです。パンダには及ばないかと思いますが、現在、全国6園に14頭が飼育されていて、それぞれの個体にファンがついている状態。大きなくちばしや鋭い目元……ぱっと見は無表情で区別がつきづらいかもしれませんが、性格の違いや個性があって各自“推し活”されていますね。例えば掛川花鳥園の“ふたばちゃん”などは今年来園10周年を迎えており、YouTubeでも数字がとれる人気もの。こういった愛され方、推され方をしている動物は強いですね」（南幅さん）

他にも、そんな愛され動物がいるという。

「ハシビロコウの推され方に近いのは、マヌルネコ。日本の動物園では8か所で飼育されています。モフモフでずんぐりしたフォルムが可愛らしく、SNSでもたびたび話題を振りまいています」（南幅さん）

SNSから出た人気もの

さらに、あの希少動物の名前も挙がった。

「海洋生物ならアザラシやシャチも人気なのですが、とくにラッコの写真集はだいぶ増刷がかかりました。いまは鳥羽水族館にいる2頭が、日本で見られる最後のラッコ。なにしろワンちゃんのような可愛らしい顔と、しぐさが絶対可愛いですから。その希少性込みでスターの名にふさわしいと思います」（南幅さん）

そして南幅さんが最後にあげたのは、現在「こっそり進行中」だという写真集のテーマ動物だ。

「いま実はタヌキの写真集を作っています。昨年末には北海道まで行って“エゾダヌキ”を撮影してきました。これから本州各地の“ホンドダヌキ”も撮影していくのですが、驚いたのは北海道のエゾダヌキに本州から遠征のファンが“おっかけ”で来ていたこと。年配の女性が多かったですね。昨年、SNSでタヌキの動画がバズったことから人気が広がっていったようなので、幅広いファン層がいそうです。タヌキの写真集は5月発売予定。ぜひ手に取ってみてください（笑）」（南幅さん）

大スター・パンダなき後の日本でも、「心の推し動物」を見つけて愛していきたい

