男性の趣味として、バレエが注目されている。

エレガントながらも力強いたたずまいなのは、男性のバレエダンサーならでは。受講生を男性に限定した教室も開かれており、「女性の習い事」という印象が薄れつつあるようだ。（長岩真子）

１月中旬、秋田市のバレエ教室「バレエハウスキキ」。クラシック音楽が流れる中、佐藤弥さん（５１）がバーに手を添え、大きく膝を曲げ伸ばししたり、片方の足を勢いよく蹴り出したりしていた。体に動きを覚えさせるレッスンは単調に見えるが、「自分で考え、体を動かしていくうちに『あ！』と正解が分かる瞬間が楽しい」。

舞台鑑賞が好きで、憧れのバレエダンサーが開く初心者向けのワークショップを受けたのが始めるきっかけ。秋田だけでなく、東京でも指導を受け、レッスンで現役ダンサーとも知り合えた。「おっさんだけど、色々なつながりが増えた。バレエに囲まれる環境がうれしい」と喜ぶ。

世界的なバレエダンサーの熊川哲也さんが主宰するＫバレエスクール後楽園校（東京）では「男性にもバレエの魅力を知ってほしい」と２０２４年、初心者の男性限定クラスを新設した。Ｋバレエトウキョウのプリンシパル（最高位のダンサー）石橋奨也さんら男性ダンサーが講師を務める。大きな宣伝はせず「数人来れば上々」と想定していたが、バレエを習う妻や娘の紹介などで約２０人が集まった。

１月下旬のレッスンをのぞくと２０〜６０代の１５人が汗を流していた。アクション俳優の男性（３５）は「男性の力強い踊りが魅力の『海賊』を踊ってみたい」と意気込む。

◇

昭和音楽大が全国約５０００のバレエ教室を対象に１１年から５年ごとに行っている実態調査によると、バレエ推定人口は１１年の４０万人から２１年の２５万６０００人と大幅に減った。一方、男性は５５００人から７９００人に増えており、存在感が高まっている。

実は歴史をひもとくと、男性がバレエの中心だった時代もあるという。調査を行った、東洋大社会学部教授で舞踊評論家の海野敏さんによると、１７世紀にフランスのルイ１４世のもとで基本的な所作が確立し、男性貴族のたしなみとなった。その後、１９世紀にチュチュをまとい、つま先立ちで舞う女性ダンサーが脚光を浴びるようになった。

日本では戦後、海外のバレエ団が来日し、「白鳥の湖」や「眠れる森の美女」など女性が目立つ作品や、少女向けのバレエ漫画が人気に。女性の習い事として定着した。

変化は１９９０年代に入ってからだ。熊川哲也さんらの国内外での活躍で、バレエダンサーが男性の職業として知られるようになった。

東京都内と横浜市に教室を構えるバレゾナンス東京バレエスタジオでは、参加しやすいように大人の初心者向けクラスを細かくレベル分けしており、今も毎月、新たな男性受講者が訪れるという。運営する「グラヴィス」（東京）取締役の山田里菜さんは「バレエもビジネスも自分との闘い。忍耐力など精神面を鍛える喜びがあるのでは」と話す。

舞台を目標に置く男性も多い。岐阜県の片岡敏さん（５１）は２０２４年、「５０歳で新しいことにチャレンジしたい」と妻の直美さん（４７）が通う「森結実バレエスタジオ」の門をたたいた。自宅にも大きな鏡を設置して稽古を重ね、昨年末に男女で踊る「グラン・パ・ド・ドゥ」を直美さんと踊りきった。敏さんは「拍手が聞こえて、大きな喜びがこみ上げた」と振り返る。

男性が目立つようになった背景の一つに、「ジェンダー観の変容で、『女性のもの』というイメージが薄れたことがある」と東洋大の海野さんは指摘する。さらに「バレエはかっこいいアート、芸術だと受け止められ、『バレエ観』が変化している」。

男性指導者が増え、男性が習いやすくなる好循環も生まれている。指導するＫバレエトウキョウの石橋さんは「バレエ男子の輪は予想以上に広がっている。皆さんの熱い思いに応えたい」と力を込める。

ドラマや漫画にも

ここ数年、大人の男性ダンサーが主人公のドラマなどが次々と生まれている。

毎日放送などで昨年放送されたドラマ「バレエ男子！」の主演はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」で轟太一役を演じた戸塚純貴さん。バレエ団に所属するナルシシストの男性ダンサーが、男子バレエを広めようと奮闘する。元バレリーナで女優の草刈民代さんが監修し、知られていない男性ダンサーの日常をコメディータッチで描いた。

２０２４年には、川平慈英さん扮（ふん）する７０歳の元郵便配達員が憧れのバレエに挑戦する韓国発ミュージカル「ナビレラ」の日本版が東京都内で上演された。原作は韓国のウェブ漫画。韓国ではドラマ化もされ、人気俳優ソン・ガンさんが若いダンサーを演じて、若者の注目も集めた。

漫画雑誌「モーニング・ツー」では２２年から、３０代のさえない会社員が主人公の「会社帰りのパ・ド・ドゥ」が連載された。

◇

記者（３０）は３歳からバレエを習っている。踊る楽しさだけでなく、忍耐力や体力がつき、様々な場面でバレエの経験が生きていることを実感する。性別や年代を問わず、多様な人たちにその魅力が伝わるといいなと思う。