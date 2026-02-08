宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で最大震度1の地震 宮城県・岩沼市、蔵王町、大河原町
8日午前10時59分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市、蔵王町、大河原町、宮城川崎町、丸森町、石巻市、それに松島町、福島県の福島市、郡山市、白河市、須賀川市、大玉村、天栄村、泉崎村、棚倉町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、南相馬市、双葉町、浪江町、それに猪苗代町、茨城県の水戸市、日立市、高萩市、笠間市、ひたちなか市、小美玉市、東海村、大子町、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、茨城鹿嶋市、潮来市、筑西市、稲敷市、桜川市、それに鉾田市、栃木県の大田原市、小山市、益子町、それに市貝町、群馬県の沼田市と渋川市、千葉県の香取市です。
【各地の震度詳細】
■震度1
□宮城県
岩沼市 蔵王町 大河原町
宮城川崎町 丸森町 石巻市
松島町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 大玉村 天栄村
泉崎村 棚倉町 玉川村
浅川町 古殿町 いわき市
南相馬市 双葉町 浪江町
猪苗代町
□茨城県
水戸市 日立市 高萩市
笠間市 ひたちなか市 小美玉市
東海村 大子町 土浦市
石岡市 取手市 つくば市
茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市
稲敷市 桜川市 鉾田市
□栃木県
大田原市 小山市 益子町
市貝町
□群馬県
沼田市 渋川市
□千葉県
香取市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。