“伝説のロックバンド”のドラマー、愛車を公開「見せびらかしにきたんだ」 希少旧車に千原ジュニア「いいっすね、これ」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（51）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。伝説のロックバンド・BLANKEY JET CITYのドラマー・中村達也（61）の愛車を公開した。
【動画】かっこよすぎる…“伝説のロックバンド”BLANKEY JET CITYのドラマー・中村達也の愛車の全貌
ジュニアはこの日、愛車の日産『グロリア』に乗って、中村が手掛けるアパレルブランド・GVLSのアロハのセットアップを購入しにショップへ。お目当てのセットアップと、ぞうりを購入し、ご機嫌のまま帰路につこうとすると、店の外でバイクで“出勤”した中村に遭遇した。
ライブ前に寄ったという中村の“愛車”に「いいっすね、これ」と近づくジュニア。「（カワサキ）Z750LTD。撮っておいてね」「見せびらかしにきたんだ」と茶目っけたっぷりに中村が言うと、ジュニアも「いいですね」と同意。
その後、BLANKEY JET CITYについての会話を交わし、「よかった会えて。すみません！ありがとうございました！」とジュニアが店を後にすると、中村は「じゃーねー！」と見送った。
