ユニクロ公式Xが″ジーンズ選びのコツ″を大公開。ベストな一本が見つかる3つのポイントとは？
季節問わず履けて、カジュアルにもきれいめにも決まる"ジーンズ"。
ただ、自分の体や好きなスタイルにバチッとハマるオンリーワンな一本を見つけることは、なかなか難しいですよね......。
そんなジーンズ選びで迷ったときに押さえておきたいポイント3つを、ユニクロの公式Xが2026年2月4日に紹介しました。
様々なポイントを押さえていくと...
●最初はタイトでもOK
履き込むほど体に馴染み、フィットしていくのがジーンズの特長。購入時は少しタイトな履き心地でも問題ありません。
オーバーサイズが好みの人は、普段着用するサイズより大きいものか、ゆとりのあるシルエットの商品をチョイスしてみて。
●サイズ選びはウエストが基準
サイズ選びの基準となるのは、ウエストの最も細い部分です。
ユニクロだけでも、ジーンズのラインアップは多種多様。それぞれフィット感・履き心地が異なるので、店頭での試着がおすすめです。
●丈の長さは好みの"たるみ"で
丈の長さを選ぶ基準は、裾周りにどれくらいの"たるみ"を出したいか。
靴に当たらずスッキリとした印象の「ノークッション」、2回折で程よくカジュアルな「ツークッション」、靴の甲に上品な落ち感を持たせた「ワンクッション」、大胆に個性を出す「裾折り」。自分のスタイルに合うたるみを探してみて。
自分の体と理想のスタイルから、様々な基準を押さえていけば、とっておきの一本が見つかるかも。
ジーンズ迷子な大人女子のみなさん、参考にしてみて。※画像は公式Xより。
（東京バーゲンマニア編集部）