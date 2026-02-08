８日の県内は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。



上、中越では８日昼前から夕方にかけて大雪による交通障害に警戒してください。下越でも注意・警戒が必要です。



新潟地方気象台によりますと新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。



予想よりも寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。





◆雪の予想９日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い ８０センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ８０センチ佐渡 ２０センチ８日は強い冬型の気圧配置となり、北陸地方では上空約５０００メートルにある氷点下３９℃度以下の強い寒気を伴った気圧の谷の影響を受ける見込みです。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結、水道管の凍結にも注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。