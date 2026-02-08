近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、近畿地方では、きょう（８日）夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

［気象概況］

近畿地方では、８日は上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

また、大気の状態が非常に不安定となっているため、局地的に雷雲が発達するでしょう。

▶8日（日）～１１日（祝・水）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

８日（日）

気象庁によりますと、

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地７０センチ

近畿北部平地６０センチ

近畿中部山地７０センチ

近畿中部平地４０センチ

近畿南部山地２５センチ

近畿南部平地３センチでしょう。

８日（日）午後

気象庁によりますと、近畿地方では、９日明け方にかけて大雪となるでしょう。

特に、８日夜のはじめ頃にかけては短時間に降雪が強まり、警報級の大雪となる見込みだということです。

９日（月）

９日（月）午後

１０日（火）

１０日（火）午後

１１日（祝・水）

１１日（祝・水）午後

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

16日間天気予報

気象庁は以下の点で注意するよう呼びかけています。



・電線や樹木への着雪、なだれ、水道管の凍結、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

・ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。

・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。

・発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

・農作物の管理に注意してください。

8日（日）～１１日（祝・水）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報