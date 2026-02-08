【ローザンヌ（スイス西部）＝工藤彩香】若手ダンサーの登竜門、第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの決選が７日、スイス・ローザンヌのボーリュー劇場で行われ、米国在住の佐居勇星さん（１５）が５位に入賞した。

韓国在住で日本国籍を持つ廉茶然（ヨムダヨン）さん（１７）は２位に入った。

決選進出者の中で最年少の佐居さんは、トップバッターで登場。古典の課題作品「ドリーブ組曲」では、高いジャンプや高速の回転技が続く難易度の高い振り付けを正確なだけでなく優雅に踊った。現代舞踊では、古典バレエ「くるみ割り人形」の名曲を使ったユニークな作品に挑戦。アクロバチックな振り付けをさらりとこなすと同時にスタイリッシュなポーズも決めて圧倒的な身体能力と表現力を発揮。将来性の高さを感じさせた。

廉さんは古典の「エスメラルダ」で、片方の足をつま先立ちにしたままもう片方の足を連続して高く上げる体力的にも消耗が激しい振りを軽やかに踊りきった。現代舞踊では昨年、同コンクールの振り付け部門に入賞した若手による作品「Ｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎ」に挑んだ。緩急が難しい振り付けをさわやかにこなしながらも内なる情熱をにじませた。古典とは違う表情を見せて引き出しの多さを印象付けた。

佐居さんは「緊張せず楽しく踊れた。５位は本当に信じられない。うれしいです」と笑顔を見せ、「将来は観客を楽しませ、驚かせられるようなダンサーになりたい」と語った。

廉さんは母親が北海道出身。卓越した技術で会場を沸かせ、「観客賞」にも輝いた。「（バレエを）教え、育ててくれた両親に感謝している。観客に感情や情熱を届けられてうれしい」と話し、韓国から応援に駆けつけた両親と喜びを分かち合った。

一方、名古屋市出身でスイス留学中の伊藤里紗さん（１７）は入賞を逃した。伊藤さんは「決選に来られたことは光栄で、感謝の気持ちでいっぱい。心から楽しめた」と前を向いた。

決選には８か国から２１人が出場した。１位は米国のウィリアム・ジャイブスさん（１８）だった。