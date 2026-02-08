アラブ首長国連邦アブダビに新設された1着賞金60万ドル（約9420万円）のリステッド「第1回アブダビゴールドカップ」（アブダビ芝1600メートル、良馬場）は7日、15頭で争われ、唯一の日本馬シュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）が制し、海外初勝利を飾った。勝ち時計は1分33秒98。国内では23年東スポ杯2歳Sで重賞初制覇、25年白富士Sでリステッド勝ちがある。

アブダビターフクラブは「モレイラ騎手騎乗、武井師が管理するシュトラウスが勝利し、歴史に名を残しました。この勝利は数々の初記録になります。シュトラウスはアブダビ競馬場で出走した初の日本馬となり、モレイラ騎手もアブダビ初騎乗でした」とレース創設元年に果敢にチャレンジし、結果に結びつけた陣営を称えた。

同クラブによると、この勝利により、ケンタッキーダービーデーのチャーチルダウンズ競馬場に組まれている賞金総額100万ドル（約1億5700万円）のオールドフォレスター・バーボン・ターフクラシックS（米G1、5月2日、芝1800メートル）の優先出走権が与えられる。