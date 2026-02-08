森香澄、大号泣「夢かもしれません」 “憧れ”の芸能人に対面「またお会いできるよう、頑張ります!!!!」
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が7日、自身のインスタグラムを更新。「夢かもしれません、、、、MISAMOさんのListening Partyに招待していただきました」と、多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOのポップアップイベント『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』を訪れたことを報告し、メンバーと対面した感動を伝えた。
【写真】「夢かもしれません」森香澄、“憧れ”の芸能人と集合ショット
かねてよりTWICEのファンだと公言していた森は、「お話もさせていただいて、本当に美しすぎて、、、緊張しすぎて何を喋ったかは正直覚えてないのですが、優しく微笑んでくださったお顔は目に焼き付けました」と感激した様子。「3枚目の動画は、森が可愛すぎる、、！と目の前で悶え出したため、困りながらも笑ってくださったMISAMO様を共有します」とメンバーと交流する様子も披露した。
「何か楽しげなポーズをと言われて、どうしますか？と3人の視線が急にこちらに向いたことに焦りすぎて、はっ、、あざといポーズを…！とお三方にあざといポーズをさせてしまったことを申し訳なく思うと共に、なかなか見られないポーズだったので、少し"ナイス自分"と思ったこともご報告しておきます」と興奮気味に“憧れの人”との時間を振り返った。
最後は「写真を撮り終えるまでは涙を我慢し、終わった瞬間に号泣しました、、笑笑」と笑いながら涙を流す自身の動画もアップ。「はあ、また明日から頑張ろう。またお会いできるよう、頑張ります!!!!」と誓いをつづった。
この投稿にファンからは、「皆さんほんと最強に美しい〜かわいい」「素敵な動画」「羨ましいーーー」「泣いてるのかわいい」「大好きな、尊敬する人たちに会えて幸せだったねえ」などのコメントが寄せられている。
