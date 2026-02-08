“まるでサラダバー”無人生花店で酔っぱらい男が“観賞用生花”食べ尽くす様子がカメラに　3時間滞在で店内荒れ放題　韓国・ソウル

韓国・ソウルにある無人の生花店で、様子がおかしい男がカメラに捉えられた。店内に入った男は商品を眺めた後、花瓶の水を飲み始めた。さらに草花を食べるなど常軌を逸した行動を続け、3時間にわたり滞在。店内は荒れ放題となった。男は酒に酔った状態だったとみられ、身柄を拘束されたという。

生花店で男が草花を“モグモグ”

韓国・ソウルにある無人生花店で3日に撮影されたのは、ふらりと入ってきた1人の男だ。

まじまじと草花を眺めると、たばこを一服する。すると次の瞬間、花瓶の中の水をゴクゴクと飲み干した。

さらに今度は商品の草をムシャムシャと食べ始めた。食べきらないうちに別の草に向かい、口いっぱいに頬張った。

店内の商品食べ尽くした男

男はまるで、食べ放題のサラダバーにいるかのように、勝手気ままに植物を食べていた。実に3時間も店に居座り、商品の草花やコケまで食べ尽くしたという。

店内には、食べ散らかした植物が散乱していた。男はなぜこのような行為に及んだのか。

地元メディアによると、男が現れたのは早朝で、酔った状態だったという。店は警察に通報し、男は拘束されたという。

（「イット！」 2月4日放送より）