辻希美、“肉球はんぺん”入り手作りおでん公開「食べるのがもったいない」「身体温まりそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの辻希美が2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食に作ったおでんを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「具だくさんで美味しそう」肉球はんぺん入り手作りおでん
辻は「今夜はおでん」とおでんの絵文字を添えて、鍋いっぱいに作ったおでんの写真を投稿。大根や厚揚げ、練り物、昆布、巾着といった具材の中に、ピンク色の可愛らしい肉球がデザインされたはんぺんが入っている。辻は「肉球はんぺん 可愛い」とハートの絵文字を添えて紹介し、愛情たっぷりの手料理を公開した。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「身体温まりそう」「冬にぴったり」「肉球はんぺん可愛すぎる」「食べるのがもったいない」「いつもサラッと作ってて本当に尊敬する」「いつも健康的な料理ですごい」といった声が寄せられている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
